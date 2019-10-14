Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.40
$
64.56
72.10
71.08
Прогноз
21.10 – 28.10
$
64.48
71.10
Индексы и котировки Brent
59.25
–0.85 Золото
1491.90
+0.04 РТС
1324.09
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
14.10
1.1020
+0.0122
30.09
1.0899
10.10
30.09
18.09

Около 14% продуктов в мире теряются до продажи в магазинах 

Вести Экономика 1 час назад
Около 14% продуктов в мире теряются еще до продажи
Фото: РИА Новости
Порядка 14% всех произведенных в мире пищевых продуктов теряются с момента сбора урожая до момента реализации, отмечается в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Специалисты в ходе составления доклада исследовали то, на каких стадиях и по каким причинам на различных ступенях производства и употребления пищи происходит потеря продовольствия, и насколько решение это проблемы поможет справиться с недостатком питания в различных регионах мира.
Доля потерь пищевой продукции разнится по регионам — первое место в этом рейтинге удерживает Центральная и Восточная Азия, где на этапах от послеуборочной обработки до реализации теряется более 20% пищи. В странах Африки к югу от Сахары, согласно наблюдениям по фруктам и овощам, потери на фермах варьируются от 0 до 50%.
В разбивке по товарным группам свыше 25% приходится на корнеплоды и клубнеплоды и масличные культуры, тогда как наименьшие потери наблюдаются среди зерновых и бобовых (около 8%).
"Причины потерь и порчи зависят от этапа производственно-сбытовой цепочки. Значительная доля внутрихозяйственных потерь обусловлена ошибочно определенными сроками уборки урожая, климатическими условиями, методами уборки урожая и обработки продукции, а также сложностями сбыта. Значительные потери связаны с неудовлетворительными условиями хранения, а также с решениями, принятыми на более ранних этапах продовольственной производственно-сбытовой цепочки, в результате которых сокращается срок хранения продукции. … Распространенными причинами порчи на этапе потребления являются неграмотное планирование покупок, приобретение избыточного количества продуктов (обусловленное слишком большим размером порций и упаковок), неправильное понимание маркировки (т.е. надписей "лучше употребить до" и "использовать к") и ненадлежащие условия хранения в домохозяйствах", — отмечается в докладе.
В докладе также содержится призыв к странам активизировать усилия по устранению коренных причин потерь продуктов питания на всех этапах, а также содержатся руководящие указания в отношении политики и мер по сокращению этих потерь.
Мошенники незаметно вовлекают в крайне опасную схему
Вести Экономика: последние новости
Счетная палата увидела недостижиение целей по пенсиям, доходам и бедности Счетная палата увидела недостижиение целей по пенсиям, доходам и бедности Официальная безработица в России сократилась до 647 750 человек Официальная безработица в России сократилась до 647 750 человек Нобелевская премия по экономике присуждена за борьбу с глобальной бедностью Нобелевская премия по экономике присуждена за борьбу с глобальной бедностью
Комментарии
Экономика , ООН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне разочаровались в ювелирных украшениях
Россияне разочаровались в ювелирных украшениях
Новак оценил ситуацию с качеством топлива в России
Новак оценил ситуацию с качеством топлива в России
СМИ сообщили о возможной победе Трампа на выборах
СМИ сообщили о возможной победе Трампа на выборах
Зафиксировано снижение числа безработных
Зафиксировано снижение числа безработных5
В Петербурге появится новый торговый сбор
В Петербурге появится новый торговый сбор
Видео
Неподъемная ноша: коммуналка задавила россиян
00:45
Неподъемная ноша: коммуналка задавила россиян
Личный счет
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
05:42
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
Экономика Другое
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
04:26
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
Рынки Экономика
В Грузии признали убытки от ссоры с Россией
05:50
В Грузии признали убытки от ссоры с Россией
Компании Статьи
Что тянет Россию на дно
03:53
Что тянет Россию на дно
Экономика Статьи
Путин уволил Глазьева
00:10
Путин уволил Глазьева
Экономика Другое
Деньги россиян начали воровать по-новому
02:47
Деньги россиян начали воровать по-новому
Личный счет
Украина замерзнет? Киев и Москва не могут договориться
03:51
Украина замерзнет? Киев и Москва не могут договориться
Рынки Компании
В России начнут бороться с серыми зарплатами по-новому
03:53
В России начнут бороться с серыми зарплатами по-новому
Личный счет Экономика
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
00:51
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение