Около 14% продуктов в мире теряются еще до продажи

Около 14% продуктов в мире теряются до продажи в магазинах

Порядка 14% всех произведенных в мире пищевых продуктов теряются с момента сбора урожая до момента реализации, отмечается в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Специалисты в ходе составления доклада исследовали то, на каких стадиях и по каким причинам на различных ступенях производства и употребления пищи происходит потеря продовольствия, и насколько решение это проблемы поможет справиться с недостатком питания в различных регионах мира.

Доля потерь пищевой продукции разнится по регионам — первое место в этом рейтинге удерживает Центральная и Восточная Азия, где на этапах от послеуборочной обработки до реализации теряется более 20% пищи. В странах Африки к югу от Сахары, согласно наблюдениям по фруктам и овощам, потери на фермах варьируются от 0 до 50%.

В разбивке по товарным группам свыше 25% приходится на корнеплоды и клубнеплоды и масличные культуры, тогда как наименьшие потери наблюдаются среди зерновых и бобовых (около 8%).

"Причины потерь и порчи зависят от этапа производственно-сбытовой цепочки. Значительная доля внутрихозяйственных потерь обусловлена ошибочно определенными сроками уборки урожая, климатическими условиями, методами уборки урожая и обработки продукции, а также сложностями сбыта. Значительные потери связаны с неудовлетворительными условиями хранения, а также с решениями, принятыми на более ранних этапах продовольственной производственно-сбытовой цепочки, в результате которых сокращается срок хранения продукции. … Распространенными причинами порчи на этапе потребления являются неграмотное планирование покупок, приобретение избыточного количества продуктов (обусловленное слишком большим размером порций и упаковок), неправильное понимание маркировки (т.е. надписей "лучше употребить до" и "использовать к") и ненадлежащие условия хранения в домохозяйствах", — отмечается в докладе.

В докладе также содержится призыв к странам активизировать усилия по устранению коренных причин потерь продуктов питания на всех этапах, а также содержатся руководящие указания в отношении политики и мер по сокращению этих потерь.