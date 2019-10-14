Москва-Киев: когда откроют небо

Россия готова вернуть прямые рейсы на Украину, заявили в Совете Федерации . До этого возобновление авиасообщения между странами поддержал украинский лидер Владимир Зеленский . Эксперты в авиаотрасли указывают, что cнятие ограничения на полеты — давно вопрос политический. Это не выгодно ни России, ни Украине. Сейчас жители обеих стран переплачивают за билеты и пользуются обходными путями.

Россия готова восстановить авиасообщение с Украиной, если Киев сделает шаг навстречу. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в Белграде на полях очередного заседания Межпарламентского союза.

«Мы выступаем за возможность общаться, в том числе используя авиацию. Если Украина примет такое решение, я уверена, что мы ответим на него положительно», — цитирует Матвиенко ТАСС.

Решением отменить авиасообщение с Россией Киев «выстрелил себе в ногу», считает спикер СФ.

Ее заявление можно считать заочным ответом на слова президента Украины Владимира Зеленского, который на прошлой неделе первым из высших политических сил с момента смены власти в Киеве поднял дискуссию о возобновлении авиасообщения. Во время пресс-конференции глава соседнего государства назвал отсутствие полетов в Россию странным.

«Это странно, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают. Из-за этого банкротятся наши авиакомпании.

Дотационными являются, в принципе, авиарейсы. И я могу честно сказать, что мы можем национализировать нашу крупную компанию, и все собственники будут только счастливы, чтобы не платить по долгам. Но мы пока такое счастье им не предоставим», — заявил Зеленский.

Напомним, авиаперевозки в Россию были прекращены в 2014 году после того, как кабмин Украины ввел санкции против российских авиакомпаний из-за рейсов в Крым. В ответ и Москва в 2015 году закрыла для Киева воздушное пространство.

В чью ногу выстрелили?

Из-за запрета на полеты убытки терпят в том числе украинские авиакомпании. Этой эта мера привела к тому, что один из ведущих украинских перевозчиков «Международные авиалинии Украины» (МАУ) приостановит с 27 октября регулярные полеты по маршруту Киев-Алмата. Они стали нерентабельными, поскольку из-за ограничения в воздушном пространстве России необходимо облетать ее территорию.

25% авиакомпании МАУ принадлежит украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.

«Запрет использования воздушного пространства РФ для украинских перевозчиков привел к значительному увеличению продолжительности рейса Киев — Алматы — с 5 ч. 20 мин. до 6 ч. 35 мин. — и, соответственно, дополнительным расходам, покрыть которые не представляется возможным даже с учетом эффекта от транзитных перевозок», — говорилось на сайте украинского перевозчика.

В 2018 году МАУ прекратила выполнять собственные рейсы по маршруту Киев-Нурсултан. По информации перевозчика, накопленные за 2016–2018 годы убытки на маршруте составили $7,28 млн Эта компания, как и другие игроки авиаотрасли двух стран, заинтересована в открытии воздушного пространства, пояснил в беседе с «Газетой.Ru» исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев

«В свое время МАУ выполняла регулярные полеты в пункты назначения и в России, активно работала на московском направлении, поэтому очевидно, что этот перевозчик заинтересован в возобновлении полетов», — отметил Пантелеев.

Бенефициарами от возобновления сообщения станут и российские, и украинские авиакомпании, а также аэропорты, однако окончательное решение за политиками, с точки зрения авиабизнеса для старта перевозок никаких проблем нет,

заявил в беседе с «Газетой.Ru» Олег Пантелеев. Чтобы возобновились полеты, необходимо политическое решение, и уж в этом случае авиабизнес сумеет подстроиться и «в кратчайшие сроки сверстать расписание в новых реалиях и приступить к выполнению полетов», считает авиаэксперт.

Киеву будет экономически выгодно возобновить авиасообщение, поскольку украинская столица была транзитным пунктом многих туристических направлений в Европу, заявил в беседе с «Газетой.Ru» глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин

В Киев через Минск или поездом

Сейчас из Киева в Москву можно попасть по железной дороге. Поезда до сих пор курсируют, несмотря на все противоречия двух стран. Так, место в купе в поезде по направлению Киев-Москва (билет в один конец) на ближайшие даты обойдется примерно в 2,8 тыс. гривен (или 7,2 тыс. рублей).

В 2018 году железнодорожный пассажиропоток сократился почти на 20% до 773 тыс. человек, сообщали в «Украинской железной дороге» (АО «Укрзализныця»). На этом фоне пассажиропоток в страны ЕС увеличился на 10%.

У россиян и украинцев есть и транзитный авиамаршрут — через Белоруссию. Однако он проигрывает не только из-за дороговизны, но и дополнительных пересадок. В настоящее время на октябрь-ноябрь можно найти авиабилеты по рейсу Москва-Минск за 4-7 тыс. рублей (маршрут туда и обратно), свидетельствуют данные Aviasales.

Еще 7 тысяч рублей придется отдать за билет туда-обратно по маршруту Минск-Киев.

Между тем в Киеве некоторые политики считают, что украинцам опасно летать в Россию. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий ранее в интервью украинскому изданию «Экономическая правда» заявил, что «надо иметь какой-то суицидальный настрой», чтобы предложить восстановление авиасообщения с Москвой в нынешних условиях.