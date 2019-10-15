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Минфин предложит создать реестр лиц для защиты от санкций 

Rambler News Service + ещё 2 5 часов назад
Минфин предложил защитить россиян от санкций
Фото: РИА Новости
Минфин предложил утвердить перечень граждан и юридических лиц, на которых распространяются санкции, для применения специальных положений российского законодательства в сфере валютного регулирования и контроля, следует из проекта поправок в закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» и в закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно правовых актов.
Как пояснили в пресс-службе Минфина, «формирование такого перечня позволит создать базу для применения специальных положений российского законодательства в сфере валютного регулирования и контроля, раскрытия информации», «также новая правовая конструкция может быть задействована для иных мер, включая специальные режимы банковского регулирования Банка России».
Изменения в закон предполагаются «в части установления механизма применения специальных положений законодательства РФ в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, на которых распространяются меры ограничительного характера со стороны иностранных государств, предусматривающего формирование и утверждение перечня таких граждан РФ и российских юридических лиц», говорится в пояснительной записке к законопроекту.
«Необходимо отметить, что нашей задачей является не создание дополнительных преференций для граждан РФ и российских юридических лиц, а систематизация норм законодательства, которые так или иначе менялись с 2014 г. в целях минимизации рисков негативного влияния санкций недружественных стран на экономику РФ», — добавили в Минфине.
В министерстве сообщили, что «в настоящее время Минфин России разрабатывает в продолжение законопроекта проект постановления правительства, позволяющий систематизировать механизмы применения специальных положений российского законодательства».
В записке отмечается, что «устанавливается отложенный срок вступления в силу принимаемого федерального закона для обеспечения принятия правительством РФ по согласованию с Центральным банком РФ порядка формирования и утверждения перечня граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в отношении которых применяются специальные положения законодательства».
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Комментарии1
Экономика , Правительство РФ , Минфин , Центральный банк России
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