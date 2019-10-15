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Россия готова оказать содействие ОАЭ в развитии атомной генерации 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Россия поможет ОАЭ в развитии атомной генерации
Фото: РИА Новости
Объединенные Арабские Эмираты могут рассчитывать на российское содействие в развитии атомной генерации, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши друзья в Эмиратах могут рассчитывать и на российское содействие в развитии атомной генерации. "Росатом" предлагает свои уникальные возможности, опыт, современные технологии, соответствующие самым высоким стандартам, в том числе по безопасности", — заявил Путин на встрече с деловыми кругами России и ОАЭ.
Стенограмма его выступления опубликована во вторник на сайте Кремля.
Российский лидер также отметил, что в рамках взаимодействия двух стран "набирает обороты и промышленная кооперация". По его словам, стороны также готовы к дальнейшей совместной работе в области освоения космоса.
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Экономика , Владимир Путин , Росатом
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