Россия поможет ОАЭ в развитии атомной генерации

Россия готова оказать содействие ОАЭ в развитии атомной генерации

Объединенные Арабские Эмираты могут рассчитывать на российское содействие в развитии атомной генерации, заявил президент РФ Владимир Путин

"Наши друзья в Эмиратах могут рассчитывать и на российское содействие в развитии атомной генерации. "Росатом" предлагает свои уникальные возможности, опыт, современные технологии, соответствующие самым высоким стандартам, в том числе по безопасности", — заявил Путин на встрече с деловыми кругами России и ОАЭ.

Стенограмма его выступления опубликована во вторник на сайте Кремля.

Российский лидер также отметил, что в рамках взаимодействия двух стран "набирает обороты и промышленная кооперация". По его словам, стороны также готовы к дальнейшей совместной работе в области освоения космоса.