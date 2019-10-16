Банки России резко сократили доходность вкладов в евро

Банки России сократили доходность по счетам в евро

Российские банки резко сократили доходность вкладов в евро. А некоторые их уже даже не принимают. Дело в том, что, получая евро от населения банки должны где-то разместить эти средства. Предприятия не проявляют спрос на кредиты в евро, а в Европе разместить эти деньги можно только по отрицательным ставкам, то есть себе в убыток.

"Банк принимает бессрочные вклады в евро. Размер ставки — 0,01. Их просто некуда размещать, с учетом того, что банки несут определенные затраты на прием, на страхование данных вкладов, и различные другие, то есть, даже деньги "под ноль", они для банка прямо убыточны", — пояснил Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка "Открытие".

Сбербанке нам заявили, что прекратили прием депозитов в евро еще в сентябре. Причина — оптимизация линейки вкладов. Клиентам предлагают сберсчет со ставкой в одну сотую процента.

О закрытии доходных вкладов в евро в последний месяц заявляли и в других кредитных организациях.

Альфа-банке указывают на то, что привлечение евро сейчас невыгодно, поэтому они не исключают взимание комиссии за обслуживание счетов в евро.

Центробанк говорил о возможности введения отрицательных ставок. Пока для компаний и только по депозитам в евро. Но для начала ЦБ надо внести изменения в законодательство.

На Западе отрицательные ставки, то есть когда физлицо не получает доход, а сам доплачивает банку — это нормальная практика и в отношении населения. По сути, это — плата за хранение денег или активов. Как если вы кладете их в банковскую ячейку.

"Никто не говорит о том, что будет в приказном порядке установлена такая ставка. Я в целом считаю, что это хорошо. Если, например, вы в физическом золоте откроете счет, то вы будете платить банку за хранение вашего металла. И никого это особо не смущает. Просто человек делает вывод о том, что это актив, который он хочет иметь. Ну, значит, надо платить за его хранение", рассказал Алексей Моисеев, заместитель министра финансов РФ.

В министерстве финансов уточняют, что планов вводить отрицательные ставки по депозитам в долларах или других валютах — нет. А отказ от депозитов в евро — в рамках политики ЦБ по девалютизации банковского сектора и еще один довод хранить сбережения в рублях. К тому же наша валюта за последние месяцы укрепилась. Доллар с мая просел на 2%, евро — на 3%. Но вводить запреты на обращение иностранной валюты никто не планирует.

"Люди могут держать в евро, если им кажется, что евро по какой-то причине им только известной вырастет в цене. Но никакого практического смысла для большинства граждан иметь такие счета, кроме как стратегией, я, честно говоря, не вижу", — подчеркнул Моисеев.

Добавлю, что россияне хранят в банках более 29 триллионов рублей, из них больше 6 триллионов приходится на валютные вклады.