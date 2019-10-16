450 рублей буханка: где в России хлеб дороже

Средняя цена хлеба была самой высокой среди крупных городов России в Санкт-Петербурге. При этом важнейший продукт питания дорожает по всей стране из-за высокой стоимости на пшеницу. По итогам года хлеб прибавит в цене 5-6%.

Средняя цена на хлеб в Санкт-Петербурге стала по итогам сентября самой высокой среди крупных городов России, выяснила IT-компания «Эвотор», пишут «РИА Новости». Самый дешевый хлеб — в Перми и Нижнем Новгороде.

«Эвотор» использовал данные с 20 тысяч смарт-терминалов, расположенных в магазинах традиционной торговли, пекарнях и заведениях общепита.

По данным экспертов, в период с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года больше всего подорожал ржаной хлеб — на 20%.

Средняя цена на него в сентябре составляла 36 рублей: минимальная — 8 рублей, а максимальная — 198 рублей.

Стоимость Дарницкого, самого дешевого в списке, выросла на 8%, до 26 рублей. Нарезной батон подорожал на 7% до 29 рублей, а средние цены на пшеничный хлеб, напротив, снизились — на 4%, до 27 рублей.

Минимальные цены, например, на нарезной батон за 12 рублей или Дарницкий за 8 рублей, чаще всего встречаются в небольших населенных пунктах. Максимальные цены — в пределах 190-200 рублей — нашлись в специализированных магазинах крупных городов.

При этом «авторский» хлеб могут предлагать даже по 450 рублей, отмечают в «Эвоторе».

В августе в Росстате сообщили, что за первые семь месяцев 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий в России выросла на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В этом году цены на этот базовый продукт росли быстрее инфляции — индекс потребительских цен январь-июль 2019 года составил 5%.

Больше всего подорожал черный хлеб. Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки стоил 50,54 руб. /кг в июне 2019 года, что на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.

Таким образом цены на хлебобулочные изделия достигли максимальных значений с 2009 года.

Скачок цены связывают с удорожанием сырья — пшеницы и муки. Зерно подорожало из-за сокращения урожая со 135,4 млн тонн в 2017 году до 110 млн тонн в 2018 году, говорили в «Роспродсоюзе».

В Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) предупреждали, что по итогам 2019 года, что рост стоимости хлебной продукции составит 5-6%.

Росстат также выяснил, что сейчас среднестатистический россиянин покупает меньше хлеба, круп и макаронных изделий, чем в советское время. Если в 1980 году он потреблял 128 кг, то в 2018 году на 16 кг меньше — 112 кг.

Россияне стали больше следить за своим здоровьем — потребление фруктов и овощей увеличилось, отмечали в ведомстве.

Вместе с тем наши сограждане стали тратить больше денег в продуктовых магазинах. По данным холдинга «Ромир», средний чек россиянина в июне составил 556 рублей. Это на 3 рубля больше, чем в мае, несмотря на то, что в июне была зафиксирована нулевая инфляция.

Напомним, хлеб входит в минимальный набор продуктов необходимый для жизни, наряду с крупами, картофелем, овощами и бахчевыми, фруктами, сахаром, яйцами, растительным маслом, мясо— и рыбопродуктами.

В среднем на одного взрослого трудоспособного человека в год полагается 18,5 кг рыбы, 58,6 кг мяса, 60 кг фруктов, 114,6 кг овощей, 126,5 кг хлебных продуктов (хлеб, макароны, мука, крупы, бобовые).

Сейчас в России инфляция замедляется — рост цен составил в сентябре всего 4%. При этом россияне совсем не ждут, что продукты в магазине подешевеют или хотя бы не подорожают. Напротив, ожидания негативные — население ждет роста цен в следующие 12 месяцев в районе 9-10%, свидетельствуют опросы.

При этом, согласно официальным данным, реальные доходы населения в первом полугодии 2019 году упали в годовом выражении на 1,3%. При этом и дальше роста не предвидится. Так, по прогнозу Минфина , в этом году будет чисто номинальный рост доходов — всего лишь на 0,1%.

Согласно данным Росстата, в 2018 году 37,5% расходов россиян приходилось на продукты питания, 35,2% — на непродовольственные товары, 27,3% — на услуги. По данным же экспертов ВШЭ, на товары и услуги расходы россиян в последние пять лет росли, а на еду — снижались. Иными словами, россияне все больше экономят на еде.

Другие данные Росстата свидетельствуют о том, что в 2018 году количество тех, кто с большими затруднениями может «свести концы с концами» при покупке самого необходимого, составило 14,6%.