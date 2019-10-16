Силуанов оценил инфляцию в 2020 году

Инфляция в 2020 году будет во многом зависеть от политики Банка России , заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов

"Во многом будет зависеть от политики Центрального банка, насколько будут приниматься решение по цене денег, а это компетенция Банка России", — отметил министр.

Годовая инфляция в России снизилась к 7 октября до 3,87%, по данным Росстата

Годовая инфляция в сентябре снизилась на 0,3 п. п. и составила 4%. Это существенно ниже прогноза Банка России.

Наблюдается замедление роста цен на все основные группы товаров и услуг.

Ценовая динамика отражала преобладающее воздействие дезинфляционных факторов, в то время как проинфляционные риски не реализовались. В частности, более выраженным было влияние сдержанного спроса (как внешнего, так и внутреннего, в том числе связанного с бюджетными расходами). Замедлению инфляции также способствовали укрепление рубля и расширение предложения на отдельных продовольственных рынках (мясопродуктов, сахара, ряда продуктов переработки зерна).

В этих условиях отмечалось замедление роста цен на широкий круг товаров и рыночных услуг.

По оценке ЦБ, с учетом наблюдаемой ценовой динамики прогноз инфляции в 2019 г. может быть пересмотрен в сторону понижения на следующем заседании совета директоров Банка России 25 октября 2019 г., сообщали "Вести. Экономика".