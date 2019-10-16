Новак обсудил с ЕС транзит газа в европейские страны

Новак и Шефчович обсудили транзит газа в страны Евросоюза

"В ходе беседы Александр Новак и Марош Шефчович обсудили работу в рамках трехсторонних консультаций в формате Россия — ЕС — Украина по вопросу транзита газа из России в страны ЕС, общие вопросы газового сотрудничества, а также взаимоотношения в рамках проекта БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва — ред.)", — указывается в сообщении.

Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года. Очередной их раунд прошел 19 сентября в Брюсселе. Министры энергетики России и Украины сочли консультации конструктивными. Однако министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что риск не подписать новое соглашение с РФ о транзите газа через Украину остается. Новый раунд трехсторонних консультаций планируется 28 октября.