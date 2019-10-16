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Новак и Шефчович обсудили транзит газа в страны Евросоюза 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Новак обсудил с ЕС транзит газа в европейские страны
Фото: РИА Новости
Глава Минэнерго РФ Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в ходе телефонного разговора обсудили работу в рамках трехсторонних консультаций по вопросу транзита газа в страны ЕС, сообщается на сайте Минэнерго РФ.
"В ходе беседы Александр Новак и Марош Шефчович обсудили работу в рамках трехсторонних консультаций в формате Россия — ЕС — Украина по вопросу транзита газа из России в страны ЕС, общие вопросы газового сотрудничества, а также взаимоотношения в рамках проекта БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва — ред.)", — указывается в сообщении.
Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года. Очередной их раунд прошел 19 сентября в Брюсселе. Министры энергетики России и Украины сочли консультации конструктивными. Однако министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что риск не подписать новое соглашение с РФ о транзите газа через Украину остается. Новый раунд трехсторонних консультаций планируется 28 октября.
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Комментарии
Экономика , Компании , Александр Новак , Марош Шефчович , ЕС , Еврокомиссия , Минэнерго
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