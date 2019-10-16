Росстат сообщил о росте промышленного производства

Промышленное производство в России в сентябре выросло на 3%

Промышленное производство в России в сентябре выросло на 3% в годовом выражении, сообщил Росстат «Индекс промышленного производства составил: в сентябре 2019 года по сравнению с сентябрем 2018 года — 103,0%», — говорится в сообщении. В январе-сентябре показатель увеличился на 2,7%. «На временном интервале в 9 месяцев позитивную динамику продемонстрировали все наблюдаемые сферы промышленного производства. Наибольшие темпы роста — у сырьевых (3,6% к аналогичному периоду 2018 г.) и обрабатывающих отраслей (2,2% по сравнению с 9 месяцами 2018 г.). В электроэнергетике, обеспечении газом и паром прирост промышленного производства составил 0,8% к периоду январь-сентябрь 2018 г., в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов — 1,4% к аналогичному периоду прошлого года», — пояснил Росстат. Ранее, в августе, промпроизводство в России выросло на 2,9% в годовом выражении.

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