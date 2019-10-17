Сербия объяснила, зачем ей нужен газ «Турецкого потока»

Посол Сербии рассказал, зачем стране нужен газ «Турецкого потока»

Сербия нуждается в газе из "Турецкого потока" из-за неопределенности с будущим транзита "голубого топлива" через Украину, заявил новый посол Сербии в РФ Мирослав Лазански в интервью РИА Новости.

"Что касается газа, то нужно подчеркнуть, что сербская промышленность в основном как раз работает на российском газе. Безусловно, газопроводы, проходящие через Украину, — этот вопрос пока не определен. Именно поэтому мы вынуждены рассчитывать на газопроводы, проходящие через Турцию и Болгарию, то есть "Турецкий поток". Это наш главный фокус", — сказал Лазански.

Впрочем, по его мнению, "судя по всему, все-таки РФ продлит свое соглашение по транзиту газа с Украиной и на следующий год".