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Посол Сербии рассказал, зачем стране нужен газ «Турецкого потока» 

РИА Новости 2 часа назад
Сербия объяснила, зачем ей нужен газ «Турецкого потока»
Фото: РИА Новости
Сербия нуждается в газе из "Турецкого потока" из-за неопределенности с будущим транзита "голубого топлива" через Украину, заявил новый посол Сербии в РФ Мирослав Лазански в интервью РИА Новости.
"Что касается газа, то нужно подчеркнуть, что сербская промышленность в основном как раз работает на российском газе. Безусловно, газопроводы, проходящие через Украину, — этот вопрос пока не определен. Именно поэтому мы вынуждены рассчитывать на газопроводы, проходящие через Турцию и Болгарию, то есть "Турецкий поток". Это наш главный фокус", — сказал Лазански.
Впрочем, по его мнению, "судя по всему, все-таки РФ продлит свое соглашение по транзиту газа с Украиной и на следующий год".
Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года. Очередной раунд переговоров прошел 19 сентября в Брюсселе. Министры энергетики России и Украины сочли консультации конструктивными. Однако министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что риск не подписать новое соглашение с РФ о транзите газа через Украину остается. Следующий раунд трехсторонних консультаций планируется 28 октября.
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Экономика , Еврокомиссия , РИА Новости
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