«Налог Чубайса»: услуги ЖКХ могут подорожать

В России могут вырасти тарифы ЖКХ из-за нового «налога Чубайса». Это сбор, который должны будут платить предприятия за выбросы парниковых газов. Минэкономразвития ранее подготовило законопроект об «углеродном налоге», но его не поддержали ни сенаторы, ни РСПП

В Российском союзе промышленников и предпринимателей раскритиковали подготовленный Министерством экономического развития законопроект об углеродном налоге. В РСПП полагают, что его введение приведет к росту тарифов на услуги ЖКХ и ускорит инфляцию, пишут «Известия».

В проекте закона Минэкономразвития предлагается установить общий максимально допустимый объем прямых выбросов парниковых газов для предприятий — 150 тыс. т СО2-эквивалента. Если это показатель будет превышен, то с 2025 года компанию обяжут выплачивать «углеродный сбор». При этом предприятие должно самостоятельно предоставлять властям отчет о выбросах парниковых газов.

Каким именно будет налог, пока не известно. Предполагается, что деньги пойдут в Фонд поддержки реализации проектов по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов.

Предложение ввести в России углеродный налог глава «Роснано» Анатолий Чубайс озвучил в июне. По его словам, новый налог поможет стимулировать промышленников снижать выбросы. При этом Чубайс хотел на первом этапе установить по нему минимальные ставки.

Предложение ввести углеродный налог связано с ратификацией Россией Парижского соглашения по климату.

Парижское соглашение в 2016 году подписали 195 стран. Цель — не позволить средней температуре на Земле вырасти более чем на 2˚С по отношению к показателям доиндустриальной эпохи, причем желательно снизить ее до 1,5˚С.

Иными словам, все действия должны быть направлены на сдерживание глобального потепления. Речь идет в первую очередь о мерах по снижению углекислого газа в атмосфере.

Согласно документу, каждые пять лет необходимо пересматривать и увеличивать вклад каждой страны в снижение вредных выбросов в атмосферу. Развитые страны должны выделять средства в специальный климатический фонд для помощи более бедным государствам. В период с 2050 по 2100 годы необходимо ограничивать выброс парниковых газов, получаемых в результате промышленной деятельности человека, до уровня, который деревья, почва и Мировой океан могут переработать естественным образом.

В России постепенно формируется система государственного регулирования выбросов парниковых газов — это одно из направлений национальной климатической стратегии.

Кроме того, планируется подготовить стратегические документы по низкоуглеродному развитию российской экономики.

Предполагается, что вкладом России в Парижское соглашение станет ограничение эмиссии парниковых газов к 2030 году до 70% от базового уровня 1990 года.

Углеродный налог, который коснется в основном предприятий топливно-энергетического комплекса, — это одна из мер российской низкоуглеродной политики.

Член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло заявил, что поскольку теплоснабжение оплачивается по тарифам,

введение этого налога скажется на стоимости услуг ЖКХ, вызовет удорожание продукции металлургов, увеличит стоимость транспортных услуг и в конечном итоге ускорит темпы инфляции.

При этом, по оценке Минэнерго России , каждый рубль такого сбора увеличит тариф на 1,2 рубля, добавил эксперт.

«Инициатива идет вразрез со всеми разговорами о регуляторной гильотине и введением моратория на дополнительные платежи для бизнеса», — сказал Довгялло «Известиям».

В Совете Федерации опасаются, что законопроект ударит по росту российской экономики — это лишняя фискальная нагрузка на бизнес. Прежде чем выдвигать инициативы, необходимо понять, сколько парниковых газов выбрасывается предприятиями.

«Возможно, в результате и не потребуется обкладывать нашу экономику дополнительными платежами», — пояснил изданию член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов

По его словам, законы должны стимулировать переход на энергоэффективные технологии, а не создавать новые сборы и платежи для бизнеса.