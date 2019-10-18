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Российская экономика неожиданно разогналась 

Lenta.ru + ещё 5 37 минут назад
Российская экономика неожиданно разогналась
Фото: РИА Новости
В третьем квартале текущего года ВВП России вырос на 1,9 процента по отношению в тому же периоду прошлого года, причем в сентябре он достиг двух процентов. Это почти в четыре раза больше, чем в первом квартале года и в два раза больше, чем во втором, говорится в отчете Минэкономразвития.
С начала года рост ВВП оценивается в 1,2 процента. В ведомстве отмечают, что ускорение в третьем квартале является неустойчивым и связано с разовыми факторами.
Речь идет об увеличении запасов материальных оборотных средств, которое, в свою очередь, связано с высокими показателями в промышленности и высоким урожаем на фоне слабого внутреннего спроса. При этом слабеющий потребительский спрос может привести к тому, что в четвертом квартале ВВП может замедлиться до 1,4-1,5 процента.
Снижение спроса на фоне наибольшего за последние годы роста реальных располагаемых доходов россиян в Минэкономразвития объяснили двумя факторами. Первый — это снижение темпов роста потребительского кредитования, а второй — увеличение долговой нагрузки населения. Также в ведомстве сообщили, что отдельные базовые отрасли экономики в третьем квартале показали слабый рост, а грузооборот транспорта и вовсе замедлился на 0,6 процента.
17 октября Росстат опубликовал статистику по доходам россиян в третьем квартале. Рост реальных располагаемых доходов составил три процента по сравнению с тем же периодом 2018 года. Это максимальный показатель с четвертого квартала 2013 года.
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Комментарии3
Экономика , Росстат , Минэкономразвития
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