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Годовая инфляция в Японии в сентябре неожиданно замедлилась до 0,2% 

Прайм + ещё 1 2 часа назад
Годовая инфляция в Японии неожиданно замедлилась
Фото: Reuters
Потребительские цены в Японии в сентябре в годовом выражении поднялись на 0,2% против роста месяцем ранее на 0,3%, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, напротив, ожидали ускорения инфляции до 0,4%.
В месячном выражении потребительские цены в стране не изменились, как и в августе.
Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в сентябре увеличились на 0,3% в годовом выражении, как и прогнозировали аналитики. В месячном выражении базовые потребительские цены в сентябре снизились на 0,1%.
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Экономика , МВД , Reuters
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