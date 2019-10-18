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Правительству предложили ввести минимальные цены на сахар 

Говорит Москва + ещё 1 58 минут назад
В России могут ввести минимальные цены на сахар
Фото: ТАСС
Рекордный урожай сахарной свёклы привёл к тому, что оптовые цены обрушились на 40%. Если год назад килограмм стоил 36 рублей, то сейчас отпускная цена — менее 22 рублей.
Евразийская экономическая комиссия рекомендовала России, Армении, Белоруссии, Казахстану и Киргизии определить минимальную стоимость сахара, чтобы сделать производство рентабельным. Об этом пишет РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК с органами власти и бизнесом стран-участниц.
В Минсельхозе пояснили, что производство сахара в России превышает потребление уже третий год.
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Экономика , Другое , Минсельхоз , Евразийская экономическая комиссия , РБК
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