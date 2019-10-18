В России могут ввести минимальные цены на сахар

Правительству предложили ввести минимальные цены на сахар

Рекордный урожай сахарной свёклы привёл к тому, что оптовые цены обрушились на 40%. Если год назад килограмм стоил 36 рублей, то сейчас отпускная цена — менее 22 рублей.

Евразийская экономическая комиссия рекомендовала России, Армении, Белоруссии, Казахстану и Киргизии определить минимальную стоимость сахара, чтобы сделать производство рентабельным. Об этом пишет РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК с органами власти и бизнесом стран-участниц.