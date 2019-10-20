«Выстоит»: Силуанов объяснил мощь экономики РФ

Силуанов: Россия выстоит перед резким падением цен на нефть

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что наша страна может выстоять даже перед резким падением цен на нефть — с помощью накопленного золотого резерва, который в настоящее время составляет более 7 процентов ВВП.

Российская экономика во многом зависит от нефтедобычи и нефтепереработки, и поэтому снижение цен на нефть повлияет на нее, подчеркнул Силуанов. Бюджет России основан на бюджетных правилах, определяющих цены на нефть в размере 42 долларов за баррель. Но, что бы ни произошло с ценами, Россия выполнит свои обязательства, так как у нее накоплены золотые резервы, приводит слова Силуанова РИА Новости. Министр рассказал, что даже если цены на нефть опустятся до 30 или 20 долларов, Россия будет функционировать без каких-либо шоков для бюджета еще в течение трех лет.

Россия заинтересована в стабильности цен на нефть, подчеркнул министр, и нынешние цены ее устраивают.