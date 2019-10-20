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Силуанов заявил о подготовленности России к падению цен на нефть 

Газета.Ru + ещё 8 45 минут назад
«Выстоит»: Силуанов о готовности РФ к падению цен на нефть
Фото: EPA
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в случае падения цен на нефть у России останутся средства на выполнение обязательств за счет золотых резервов. Об этом сообщает CNBC.
По его словам, низкие цены на нефть оказывают влияние на Россию, так как экономика страны в значительной мере зависит от добычи и переработки нефти.
Силуанов отметил необходимость снижения зависимости от мировых цен на энергоресурсы.
Он добавил, что бюджет основывается из бюджетных правил, определяющих цен на нефть в $42 за баррель.
Министр финансов заверил, что у России вне зависимости от обвала цен будут средства для выполнения обязательств, поскольку государство накопило большие золотые резервы — 7% процентов ВВП.
Так, даже если нефть будет стоить $20—30 за баррель, то в течение трех лет возможно будет выполнить обязательства без каких-либо шоков для бюджета.
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