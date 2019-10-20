Миру предрекли «финансовый армагеддон»

Бывший управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил, что миру грозит новый экономический и финансовый кризис, который будет иметь разрушительные последствия для демократической рыночной системы. Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, хаос в мировой экономике, происходивший в 2008-2009 годах, может повториться.

Кинг считает, что очередной экономический и финансовый кризис способен разрушить легитимность демократической рыночной системы.

"Придерживаясь новой ортодоксальности денежно-кредитной политики и делая вид, что мы сделали банковскую систему безопасной, мы идем к этому кризису", — отметил Кинг.

При этом он добавил, что от возможного так называемого "финансового армагеддона" серьезно пострадает США.