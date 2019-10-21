Стали известны регионы с самым доступным газом для населения

Больше всего сетевого газа на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Ненецкого автономного округа и Сахалинской области, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Дешевле, чем в Европе

Цены на жилищно-коммунальные услуги и тарифы естественных монополий являются одной из наиболее обсуждаемых в обществе тем. К ним же относится и цена на природный газ. Как свидетельствуют результаты рейтинга стран по доступности природного газа для населения, стоимость газа в России одна из самых низких в Европе. Дешевле, чем в России, население покупает газ только в Казахстане.

По доступности газа для населения (отношение заработной платы к цене газа) Россия занимает третье место среди стран Европы. Однако цена газа для населения в разных регионах России существенно отличаются.

Оценка доступности сетевого газа для населения в регионах РФ приводится в рейтинге РИА Новости, подготовленном на основании данных Росстата . Рейтинг строился на основе распределения регионов по количеству кубических метров сетевого газа, которое может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе чистую (за вычетом НДФЛ) заработную плату.

Чтобы вычислить количество кубических метров сетевого газа, доступное на чистую заработную плату, чистую среднемесячную зарплату в регионе за период с августа 2018 года по июль 2019 года делили на региональный тариф на сетевой газ, установленный с 1 июля 2019 года. В рейтинг включены 73 региона, где население пользуется сетевым газом и по которым Росстат публикует данные о средних потребительских ценах.

В лидерах газодобыващие провинции

Результаты рейтинга свидетельствуют, что в целом по стране на среднюю чистую заработную плату можно купить чуть больше 6,3 тысячи кубометров сетевого газа. При этом значение показателя в разных регионах отличается более чем в 7 раз. Выше общероссийского уровня доступность газа в 14 регионах.

Как свидетельствуют результаты исследования, наиболее доступный газ в Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь жители на среднюю чистую зарплату могут купить немного больше 20 тысяч кубических метров сетевого газа.

В число лидеров также входят Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Москва, где на среднюю заработную плату доступно более 10 тысяч кубометров газа. Во всех этих регионах заработные платы находятся на высоком уровне, при этом в Ямало-Ненецком, Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и в Сахалинской области цена на газ существенно ниже общероссийской, что отчасти обусловлено тем, что эти регионы являются крупнейшими газодобывающими провинциями страны. Здесь добывается более 90% российского природного газа.

Наименее доступен газ в Саратовской, Ивановской, Иркутской и Кировской областях. Жители этих регионов на среднюю чистую заработную плату могут купить менее 3 тысяч кубических метров сетевого газа. Низкая доступность в этих регионах обусловлена высокими ценами на сетевой газ.

По данным исследования, средние потребительские цены на сетевой газ в августе-2019 здесь были выше 8 рублей за кубометр газа.

Цена на газ

Цены на газ в регионах РФ отличаются более чем в 3 раза. Самый дешевый сетевой газ в Ямало-Ненецком автономном округе — 4,27 рубля за кубометр. Еще в шести регионах — в ХМАО, Свердловской области, Ненецком автономном округе, Чечне, Севастополе и Сахалинской области — средняя цена сетевого газа ниже 5 рублей за кубометр.

В целом по стране средняя потребительская цена на сетевой газ составляет 6,27 рубля за кубический метр. Ниже этого уровня цены в 42 регионах, в остальных регионах — выше. Самая высокая цена сетевого газа в Иркутской области — 13,56 рубля за кубический метр. Это более чем вдвое выше, чем в целом по стране, и более чем в 3 раза дороже, чем в регионах с самыми низкими ценами.

Примечательно, что Иркутская область на фоне других регионов отличается не только аномально высокой ценой сетевой газа, но и аномально низкой ценой электроэнергии, о чем свидетельствуют результаты рейтинга регионов РФ по доступности электроэнергии для населения.