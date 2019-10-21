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Китай готовится к замедлению роста ВВП до менее 6% 

Вести Экономика + ещё 3 20 минут назад
Китай готовится к замедлению роста ВВП
Фото: Reuters
Власти Китая готовятся к двум ключевым политическим встречам в ближайшие недели на фоне новых свидетельств того, что темпы роста ВВП опустятся ниже 6%, пишет Bloomberg. Данные, опубликованные в пятницу, показали, что вторая по величине экономика мира выросла в III квартале на 6%, минимальными темпами почти за три десятилетия. Рост инвестиций является слишком медленным, чтобы обеспечить подъем в будущем.
Однако глава Народного банка Китая И Ган вместо сигналов о возможном увеличении стимулирования напомнил инвесторам о том, что страна по-прежнему стремится держать под контролем свою большую долговую нагрузку.
В своем заявлении комитету МВФ И отметил, что рост в этом году был стабильным и "основные экономические показатели находились в приемлемых пределах". Сохраняя рост кредитования, центробанк должен также обратить внимание на "поддержание стабильного коэффициента левериджа", сказал он.
Комментарии И могут подготовить почву для заседания Политбюро ЦК КПК и последующего Четвертого пленума Центрального комитета Коммунистической партии. Хотя эти события могут привести к отходу от нынешнего целевого, умеренного режима стимулирования, на сегодняшний день было мало сигналов о каких-либо изменениях.
В понедельник Народный банк Китая оставил годовую ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (loan prime rate, LPR), свою новую основную ставку по кредитам, на уровне 4,2% годовых. Пятилетняя LPR осталась неизменной на уровне 4,85%.
Волатильность темпов роста приемлема, если выполняются другие целевые показатели по занятости, доходам и охране окружающей среды, сигнализировала Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC). Пресс-секретарь NDRC Юань Да заявил в понедельник, что Китай сталкивается с понижательным давлением и проблемами, но страна в состоянии достичь основных экономических целей на этот год.
Как сообщали "Вести. Экономика", по данным статистического бюро КНР, за первые девять месяцев 2019 года в Китае было создано 10,97 млн новых рабочих мест. Это 99,7% от целевого показателя на весь год.
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Комментарии
Экономика , Международный валютный фонд , КПРФ
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