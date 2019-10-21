Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.71
$
63.89
71.10
71.34
Прогноз
21.10 – 28.10
$
64.70
71.55
Индексы и котировки Brent
59.42
+0.44 Золото
1491.25
+0.11 РТС
1358.19
+0.22
Динамика валют
EUR / USD
21.10
1.1163
+0.0192
07.10
1.0971
17.10
07.10
25.09

«Регуляторная гильотина»: что мешает российскому бизнесу 

Газета.Ru + ещё 17 33 минуты назад
Бизнес нашел положения, которые следует упразднить в «антиотмывочном» законе в рамках «регуляторной гильотины». При пересмотре нормативно-правовой базы Центробанк обещал опираться на предложения предпринимателей. Всего в «антиотмывочном» законе банкиры нашли почти три десятка норм, мешающих ведению бизнеса в России. В основном они касаются запроса ненужных документов и идентификации клиентов.
Центральный банк попросили отменить 27 «антиотмывочных» норм, сообщило принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ с предложениями. Участники рынка обсудили их на совещании с представителями ЦБ 16 октября, после предложения направили регулятору.
Cреди авторов инициативы — банки, страховые компании, брокеры, пенсионные фонды и другие участники рынка. В частности, речь идет о нормах законодательства, которые, по мнению финансовых игроков, устарели и усложняют производство.
Сейчас порядок применения «антиомывочных мер» регулируется Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ.
По большей части они касаются идентификации клиентов и запросов документов.
Например, бизнес предложил не запрашивать у клиентов-иностранцев миграционные карты или разрешения на пребывание в России. Это удлиняет процесс согласования. Так, тратится время и трудовые ресурсы на выяснение срока действия патента мигранта.
Кроме того, предлагается установить минимальную сумму транзакции, когда кредитные организации не будут устанавливать, кто получает выгоду от финансовой операции. В ряде случаев вопрос о бенефициарах нужно опустить, считают участники рынка. Например, если клиент оплачивают учебу ребенка или коммунальные квитанции родственников, пишет РБК.
Следующее предложение, о котором стало известно: не распространять нормы законодательства об отмывании денег на инвестиционных советников. Они обязаны контролировать операции клиентов.
Также бизнес просит увеличить cтраховые премии, которые можно выплатить клиентам без идентификации, — с 15 тыс. до 100 тыс. рублей. Текущий лимит отстает от среднего размера премий, выплачиваемых, например, по ОСАГО.
В пресс-службе ЦБ «Газете.Ru» подтвердили поступление предложений.
«Банк России получил и начал обсуждение предложений в подгруппе по [противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма] ПОД/ФТ в рамках рабочей группы по оптимизации регуляторной нагрузки», — ответили в ЦБ.
Обработка предложений продлится до конца 2019 года.
С предложением к участникам рынка найти, какие нормы мешают развитию, в сентябре выступил сам регулятор. Задача была поставлена четко: выявить «утратившие актуальность или избыточные» нормы.
При этом в регуляторе подчеркивали, что при пересмотре нормативно-правовой базы будут отталкиваться именно от высказанных замечаний.
На этой неделе тему регуляторной гильотины затронул и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Благодаря ей уже в 2020 году должны улучшиться условия ведения бизнеса в России, рассказал он в интервью телеканалу «Россия-24».
При этом, по его словам, улучшением делового климата необходимо заниматься ежедневно.
«То есть это [«регуляторная гильотина» — «Газета.Ru»], по сути, наше желание отсечь массив нормативных актов, которые принимались давно и тормозят наше развитие, которые не должны применяться», — cказал Медведев (цитата по ТАСС).
В «регуляторной гильотине» антиотмывочный закон ФЗ-115 нуждается уже давно, признают эксперты. При этом банки зачастую из-за выполнения требований ФЗ не только портят отношения с клиентами, но и вредят их деятельности. Тем не менее не реализовать их они не имеют права — банки могут лишиться лицензии из-за невыполнения требований закона.
Например, в апреле этого года Минфин предложил поправки в закон о противодействии отмыванию денег, которые должны решить проблему попадания в «черные списки» добросовестных банковских клиентов.
В ведомстве указывали, что в рамках исполнения закона банки слишком часто «блокируют» банковские счета безвинных граждан без объяснения причин. Тем самым они наносят вред их хозяйственной деятельности. Тогда чиновники предложили блокировать их счета только при сочетании двух оснований: подозрения в незаконности операций клиента возникли несколько раз за год, к тому же, банк должен располагать подтверждающими данными о том, что транзакции клиента незаконны.
Газета.Ru: последние новости
Борщ в Белоруссии оказался дешевле, чем на Украине и в России Борщ в Белоруссии оказался дешевле, чем на Украине и в России Темпы роста ВВП Китая упали до минимума 1992 года Темпы роста ВВП Китая упали до минимума 1992 года Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Комментарии
Экономика , Видео , Статьи , Дмитрий Медведев , Григорий Березкин , Минфин , Центральный банк России , Газета.Ru , РБК , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индекс борща: кто победил Россию
Индекс борща: кто победил Россию3
Медведев охарактеризовал российскую экономику
Медведев охарактеризовал российскую экономику15
Россияне отвернутся от ипотеки
Россияне отвернутся от ипотеки1
Это фиаско: Украина не сможет покупать польский газ
Это фиаско: Украина не сможет покупать польский газ958
По трубе: где в России самый доступный газ
По трубе: где в России самый доступный газ1
Новости партнеров
Видео
«Газпром» назвал условия транзита газа через Украину
01:57
«Газпром» назвал условия транзита газа через Украину
Рынки Компании
В России изменится порядок поверки счетчиков
02:54
В России изменится порядок поверки счетчиков
Личный счет
Неожиданный рост: как разбогатели россияне
05:00
Неожиданный рост: как разбогатели россияне
Личный счет Статьи
Украина нашла хитрый способ не платить России и сэкономить
06:08
Украина нашла хитрый способ не платить России и сэкономить
Рынки Компании
Россиянам предложат новый способ оплаты ЖКХ
00:35
Россиянам предложат новый способ оплаты ЖКХ
<