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Банку России предложили устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства 

Прайм 1 час назад
ЦБ предложили отправить под «гильотину» ряд норм
Фото: ТАСС
Банки, страховые компании и пенсионные фонды направили Банку России собранные предложения по "антиотмывочному" законодательству с целью избавиться от устаревших в рамках "регуляторной гильотины", пишет РБК со ссылкой на источники и текст обращения к регулятору.
ЦБ РФ поступили предложения отказаться от 27 норм, которые, по мнению инициаторов, осложняют работу действующего закона по борьбе с отмыванием доходов.
Инициативы участников рынка затрагивают основной "антиотмывочный" закон — 115-ФЗ (о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), а также восемь дополнительных положений и указаний Банка России, которые касаются этой темы.
Большая часть предложений касается послаблений в идентификации клиентов банков и запроса документов. В частности, речь идет о:
  • Не запрашивать у клиентов-иностранцев миграционные карты или разрешения на пребывание в России
  • Установить минимальную сумму транзакции, когда организации могут не устанавливать бенефициара финансовой операции
  • Вывести из-под действия "антиотмывочного" закона инвестиционных советников.
  • Убрать из числа субъектов ФЗ-115 страховые компании, не занимающиеся страхованием жизни
  • Всероссийский союз страховщиков (ВСС) просит увеличить с 15 тысяч рублей до 100 тысяч рублей сумму страховых премий, которые можно перечислять клиентам без идентификации.
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