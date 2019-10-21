ЦБ предложили отправить под «гильотину» ряд норм

Банки, страховые компании и пенсионные фонды направили Банку России собранные предложения по "антиотмывочному" законодательству с целью избавиться от устаревших в рамках "регуляторной гильотины", пишет РБК со ссылкой на источники и текст обращения к регулятору.
ЦБ РФ поступили предложения отказаться от 27 норм, которые, по мнению инициаторов, осложняют работу действующего закона по борьбе с отмыванием доходов.
Инициативы участников рынка затрагивают основной "антиотмывочный" закон — 115-ФЗ (о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), а также восемь дополнительных положений и указаний Банка России, которые касаются этой темы.
Большая часть предложений касается послаблений в идентификации клиентов банков и запроса документов. В частности, речь идет о:
- Не запрашивать у клиентов-иностранцев миграционные карты или разрешения на пребывание в России
- Установить минимальную сумму транзакции, когда организации могут не устанавливать бенефициара финансовой операции
- Вывести из-под действия "антиотмывочного" закона инвестиционных советников.
- Убрать из числа субъектов ФЗ-115 страховые компании, не занимающиеся страхованием жизни
- Всероссийский союз страховщиков (ВСС) просит увеличить с 15 тысяч рублей до 100 тысяч рублей сумму страховых премий, которые можно перечислять клиентам без идентификации.