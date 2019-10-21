ЦБ предложили отправить под «гильотину» ряд норм

Банку России предложили устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства

Банки, страховые компании и пенсионные фонды направили Банку России собранные предложения по "антиотмывочному" законодательству с целью избавиться от устаревших в рамках "регуляторной гильотины", пишет РБК со ссылкой на источники и текст обращения к регулятору.

ЦБ РФ поступили предложения отказаться от 27 норм, которые, по мнению инициаторов, осложняют работу действующего закона по борьбе с отмыванием доходов.

Инициативы участников рынка затрагивают основной "антиотмывочный" закон — 115-ФЗ (о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), а также восемь дополнительных положений и указаний Банка России, которые касаются этой темы.