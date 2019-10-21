Неделя центробанков: какое решение примет ЦБ

Неделя центробанков: какие решения примут Банк России и другие регуляторы

На этой неделе пройдут заседания центробанков разных стран, в том числе и Банка России от которого ждут решительных шагов, как анонсировала председатель Эльвира Набиуллина

Последние комментарии главы Банка России о «более решительных» шагах оставляют мало сомнений в снижении ставки на заседании 25 октября, однако регулятор может не ограничиться 25 базисными пунктами.

Если всего две недели назад большинство аналитиков прогнозировали, что Банк России в пятницу сохранит ставку на уровне 7%, то после словесных интервенций председателя Эльвиры Набиуллиной и ее первого зампреда Ксении Юдаевой о возможности ускорения смягчения и устранении проинфляционных факторов ожидания сместились в пользу смягчения на 25 базисных пунктов.

За несколько часов до начала "недели тишины" Набиуллина «добила» рынок, сказав в интервью CNBC в Вашингтоне, что ставка не просто может быть снижена, но центробанк может действовать и «более решительно», пишет Bloomberg.

Некоторые экономисты теперь ждут резкого понижения ставки до 6,5%, а доходности ОФЗ обновляют многолетние минимумы.

Рубль на этом фоне, а также на фоне периода налоговых выплат, выглядел очень уверенно.

Впрочем, никаких изменений в монетарной политике в этот раз ждать не стоит. Напомним, на прошлом заседании Драги объявил о запуске очередной программы скупки активов и теперь все проблемы, связанные с QE, будет решать уже Кристин Лагард

Также в четверг 24 октября решения по ставкам будут принимать центробанки Индонезии, Норвегии, Турции, Украины, Швеции.

Из них наибольший интерес вызывает решение турецкого ЦБ. Многие критиковали президента Эрдогана за давление на регулятора. Из-за несогласия с точкой зрения главы государства в этом году в отставку ушел предыдущий глава ЦБ.

Стоит сказать, что решение стоит принимать на фоне возросшей геополитической напряженности между Турцией и США.