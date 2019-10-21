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«Индекс борща»: кто обошел Россию 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Дороже всего приготовление борща обойдет в России, дешевле всего приготовить это блюдо со свининой в Белоруссии. «Индекс борща» на основании данных статистических служб трех стран рассчитала «Газета.ру».
По данным издания, для расчета использовались цены на 600 грамм мяса (свинины или говядины), картофель и свеклу — по 500 г, капусту — 300 г, морковь и лук — по 200 г.
В итоге вышло, что в России стоимость борща со свининой составит 260,5 рублей, а с говядиной — 333,5 рублей. На Украине борщ по такому же рецепту, если перевести его цену в российские рубли, обойдется в 230,41 рублей со свининой и в 243,14 рублей — с говядиной. Самый дешевый борщ — в Белоруссии. Если готовить его со свининой, то он обойдется в 226 рублей, отмечается в статье.
При этом, по данным газеты, если анализировать рецепт с говядиной, то лидером будем Украина. Приготовление борща с этим мясом в Белоруссии обойдется в 283,3 рубля против 243,14 рублей на Украине.
«Рамблер» писал, что ранее BBC отметило, что борщ нельзя считать национальным русским блюдом, так как он происходит из Украины и именно ей принадлежат традиционные рецепты этого кушанья.
Комментарии8
Экономика , Видео , Статьи , Газета.Ru
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