«Индекс борща»: кто обошел Россию

Дороже всего приготовление борща обойдет в России, дешевле всего приготовить это блюдо со свининой в Белоруссии. «Индекс борща» на основании данных статистических служб трех стран рассчитала «Газета.ру».

По данным издания, для расчета использовались цены на 600 грамм мяса (свинины или говядины), картофель и свеклу — по 500 г, капусту — 300 г, морковь и лук — по 200 г.

В итоге вышло, что в России стоимость борща со свининой составит 260,5 рублей, а с говядиной — 333,5 рублей. На Украине борщ по такому же рецепту, если перевести его цену в российские рубли, обойдется в 230,41 рублей со свининой и в 243,14 рублей — с говядиной. Самый дешевый борщ — в Белоруссии. Если готовить его со свининой, то он обойдется в 226 рублей, отмечается в статье.

При этом, по данным газеты, если анализировать рецепт с говядиной, то лидером будем Украина. Приготовление борща с этим мясом в Белоруссии обойдется в 283,3 рубля против 243,14 рублей на Украине.

«Рамблер» писал, что ранее BBC отметило, что борщ нельзя считать национальным русским блюдом, так как он происходит из Украины и именно ей принадлежат традиционные рецепты этого кушанья.