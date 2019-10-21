Индекс борща: кто победил Россию

Если сравнивать стоимость набора для борща, то дороже всего это блюдо обойдется в России. Если готовить кастрюлю популярного на постсоветстком пространстве супа, то его стоимость составит около 260 рублей в нашей стране. В Белоруссии борщ со свининой будет дешевле, чем в России и на Украине. Несмотря на то, что на Украине недорогое мясо, картошка из-за неурожая почти в два раза дороже, чем в соседних странах.

Борщ — это одно из самых популярных национальных блюд в бывших советских республиках. При этом по тому, как дорожает набор продуктов для приготовления этого супа, можно судить, что происходит в стране. Данные используются часто аналитиками, чтобы проиллюстрировать итоги действующей экономической политики.

Если взять Россию, Украину и Белоруссию, то дороже всего приготовить тарелку этого супа будет стоить именно в нашей стране.

Это следует из расчетов, которые провела «Газета.Ru» на основе официальной статистики по итогам сентября этого года — с сайтов Росстата , Белстата и Укрстата.

Для сравнения возьмем простой рецепт борща, который советуют в кулинарных книгах. Посчитаем его в двух вариациях — со свининой и говядиной.

Чтобы приготовить борщ, берут мясо — 600 грамм мяса (свинины или говядины), картофель и свеклу — по 500 г, капусту — 300 г, морковь и лук — по 200 г, воду — 3 литра, лавровый лист, соль, черный перец — по вкусу, 15-процентную сметану — 200 г и головку чеснока — 50 г.

«Газета.Ru» провела расчеты на основе только базовых продуктов, которые нужны для приготовления борща. То есть в расчете не учитывается стоимость приправ, перца и сметаны.

В итоге получилось, что в России стоимость борща со свининой, приготовленному по рецепту, составит 260,5 рублей. Если взять говядину, то эта сумма вырастет до 333,5 рублей.

Самым дорогим ингредиентом в блюде окажется, естественно, мясо.

Учитывая традиционную для сезона дефляцию, полкило картошки для супа — это всего 11 рублей, свеклы — 13,3 рублей, на нужное количество капусты придется потратить 7 руб., на морковь — 6 руб., а на лук — 5,2 рублей.

На Украине борщ по такому же рецепту, если перевести его цену в российские рубли, обойдется в 230,41 рублей со свининой и в 243,14 рублей — с говядиной.

Таким образом, он окажется дешевле российского блюда со свининой на 30 рублей, а с говядиной так и вовсе — на 90 руб..

Интересно, что стоимость полкило картошки составит на Украине 18,5 рублей, тогда как в России она будет стоить почти в половину дешевле — 11 руб.

Как сообщалось ранее, цены на картофель в Киеве взлетели из-за плохого урожая в этом году. Это произошло в силу погодных условий и низких прогнозов на следующий сезон. В результате кортошки стало меньше — его стоимость выше. В украинских СМИ даже называют ее «золотой».

В сентябре Украинская ассоциация поставщиков торговых сетей провела мониторинг цен и отметила, что лидером подорожания в овощной корзине в стране в этом году стала именно картошка.

Самый дешевый борщ из трех стран — в Белоруссии. Если готовить его со свининой, то он обойдется в 226 рублей.

Свинина в Белоруссии стоит чуть-чуть дороже, чем в Киеве (из расчета на 600 г, нужных для приготовления блюда по рецепту, — 198,2 руб. против 187,85 руб.). Зато «овощная корзина» обойдется дешевле.

Однако если анализировать рецепт с говядиной, то лидером будем уже Киев. Приготовление борща с этим мясом в Белоруссии обойдется в 283,3 рубля против 243,14 рублей на Украине.

Дело в том, что в Киеве это мясо дешевле, чем в Минске. Так, говядина в Белоруссии стоит 255,5 рублей (за 600 грамм, нужных для приготовления борща), а на Украине — 200,6 рублей (за аналогичный объем).

Зато картофель в Минске дешевле, чем в Москве — всего 10,8 рублей за полкило.

Стоит учитывать, что стоимость порции будет варьироваться предпочтениями и специями, говорит Артем Деев руководитель аналитического департамента AMarkets.

При этом сметана дополнит стоимость русского варианта индекса, однако сало и пампушки присовокупят несколько гривен к украинскому индикатору стоимости нормального рациона, добавляет эксперт.

Борщ — это единственный вид бульонного супа, содержащий в себе большое количество витаминов и полезных веществ, таких как клетчатка, белки, жиры и углеводы, поэтому он так популярен и показателен на постсоветском пространстве, считает Деев.

При этом, по словам эксперта, в России «индекс борща» также вычисляют по различным регионам. При этом наблюдается разная величина «индекса борща» в регионах — от 310 рублей в Московской области до 200 рублей — в Перми и Санкт-Петербурге, добавляет он.

«Индекс борща» — это гениальное изобретение отечественных экономистов, которое позволяет сравнить цены на усредненный продуктовый набор на постсоветском пространстве и сделать это наглядно, соглашается аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов

«Индекс Борща» выгодно отличается от «индекса бигмака», который, хотя и тоже стандартизирован, не является типовым блюдом на постсоветском пространстве»,

Напомним, «индекса бигмака» — это неофициальный способ определения паритета покупательной способности (ППС). Он основан на теории, по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров в разных странах (то есть отношение обменных валютных курсов). Однако вместо корзины берется один стандартный бургер, выпускаемый компанией McDonald's в разных странах.

Как писали аналитики, в США бигмак продается за $5,74, а в России — за 130 рублей, или чуть больше $2.

В июле этого года издание The Economist назвало российский рубль самой недооцененной валютой в мире именно на основе этого индекса. Стоимость российского рубля на 64,5% ниже справедливого курса, отмечалось в The Economist. В топ недооцененных также вошли национальные валюты Малайзии, ЮАР, Румынии, Украины и Индонезии. При этом наиболее справедливый курс по отношению к доллару имеют шведская крона, канадский доллар, норвежская крона и израильский шекель.