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Малому бизнесу предложили налоговую амнистию 

Lenta.ru 1 час назад
Для малого бизнеса в России предложили провести налоговую амнистию. С такой инициативой выступил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».
«Если нам дадут новые условия, новые налоги, новые возможности получения кредитов, то надо закрыть старую страницу. Поэтому, что мы предлагаем, и это, наверное, самое важное: налоговая амнистия для всех ИП и малых предприятий с 1 января следующего года», — сказал Титов.
По его словам, у России большой потенциал человеческого капитала, однако развитие малого бизнеса тормозят административные барьеры и вопросы доступности кредитов.
Россия в рамках нацпроекта поставила перед собой задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.
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Комментарии
Экономика , Видео , Борис Титов
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