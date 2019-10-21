Малому бизнесу предложили налоговую амнистию

Для малого бизнеса в России предложили провести налоговую амнистию. С такой инициативой выступил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов . Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Если нам дадут новые условия, новые налоги, новые возможности получения кредитов, то надо закрыть старую страницу. Поэтому, что мы предлагаем, и это, наверное, самое важное: налоговая амнистия для всех ИП и малых предприятий с 1 января следующего года», — сказал Титов.

По его словам, у России большой потенциал человеческого капитала, однако развитие малого бизнеса тормозят административные барьеры и вопросы доступности кредитов.

Россия в рамках нацпроекта поставила перед собой задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.