«Все в порядке»: Медведев дал оценку экономике России

В России все «в порядке», уверяют чиновники. У нас низкая инфляция, растет товарооборот и промпроизводство, заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев . При этом, по его словам, за последние пять лет иностранные инвестиции в российские проекты увеличились почти вполовину. Однако эксперты считают, что темпы вложения зарубежных компаний в наши активы далеки от потенциальных.

Российская экономика «в порядке», уверен председатель правительства России Дмитрий Медведев.

«Если говорить об экономике, то очевидно, что в целом у нас все в порядке: увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах», — заявил он во время 33-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ).

Совет существует с 1994 года. Он был создан согласно постановлению правительства «Об активизации работы по привлечению иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации».

КСИИ — это постоянно действующий орган, который занимается рассмотрением, подготовкой предложений по вопросам, которые возникают у иностранных инвесторов в процессе реализации проектов на территории России.

Медведев отметил, что интерес иностранных инвесторов к нашей стране за время, что работает КСИИ, только вырос.

«За эти годы, наверное, кто-то из тех, кто в 1994 году начал присутствовать на таких заседаниях, с нашего рынка ушел, жизнь есть жизнь, каждый в силу своих причин, но ослабления интереса к России в целом не произошло. Напротив, даже после введения всяких разных санкций объем инвестиций по линии КСИИ продолжал расти», — сообщил российский премьер.

По его словам, за последние пять лет, которые Медведев назвал «непростым периодом», инвестиции иностранных компаний увеличились примерно на 50%.

Незадолго до заседания глава кабмина России дал интервью телеканалу «Россия 24», в котором отметил, что для привлечения большего количества инвесторов необходимо обеспечить «предсказуемую политику» и «нормальный деловой климат».

«Я не говорю, что все это идеально получается. Есть, наверное, и проблемы какие-то. Тем не менее мы стараемся создать предсказуемые условия на длительный период», — отметил Медведев.

По его словам, гарантом как иностранных, так и внутренних вложений компаний является стабильность налогового законодательства, то есть когда инвесторы могут подготовиться к каким-либо изменениям.

«Мы исходим из того, что все инвестиции должны быть равны, что все инвесторы должны получить одинаково привлекательные условия, что все инвесторы одинаково уважаемы, и ко всем инвесторам, по сути, применяются одни и те же требования по соблюдению российских законов — и административных, и налоговых, и трудовых законов», — сказал глава правительства.

Несколькими днями ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия со своей стороны сделает все необходимое, чтобы иностранные инвесторы не ощущали дискомфорта на российском рынке, передает РИА «Новости».

«Мы делаем и будем делать все необходимое, чтобы инвесторы, в том числе из Объединенных Арабских Эмиратов, чувствовали себя на нашем рынке комфортно. Новые возможности открываются в цифровых технологиях, телекоммуникации, логистике, транспорте, финансах, банковском деле и, конечно, в области энергетики», — сказал Путин на встрече с деловыми кругами России и ОАЭ.

В начале октября стало известно, что прямые иностранные инвестиции в российские компании по итогам девяти месяцев текущего года выросли в пять раз, достигнув отметки $21,8 млрд Это следует из материалов Центробанка . В аналогичном периоде прошлого года объем прямых иностранных инвестиций составил $4,4 млрд

При этом эксперты не раз говорили, что объемы вложения иностранцев в Россию далеки от потенциальных, поскольку темпы роста нашей экономике очень слабые. К тому же нет гарантии защиты активов бизнесменов.

Согласно последнему прогнозу Всемирного банка (ВБ), рост экономики снизится на 0,2 процентных пункта — до 1%.

Не радует прогноз и на следующие годы. По мнению аналитиков организации, в 2020 году рост российской экономики составит 1,7% (-0,1 п.п.). Прогноз остался прежним только на 2021 год — 1,8%.