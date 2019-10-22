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Китай заявил о прогрессе в торговых переговорах с США 

Вести Экономика + ещё 2 2 часа назад
Китай заявил о прогрессе в торговых переговорах с США
Фото: EPA
Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн заявил, что Китай и США достигли определенного прогресса в своих торговых переговорах. Об этом сообщает Reuters.
Ни одна страна не может процветать без сотрудничества с другими странами, сказал Лэ на Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине. Мир хочет, чтобы Китай и США прекратили свою торговую войну, отметил он. Это требует открытости, а не разрыва связей между странами или новой холодной войны.
"Пока мы уважаем друг друга и стремимся к равноправному сотрудничеству, между Китаем и США нет разногласий, которые не могут быть улажены", — сказал Лэ.
"Китай хочет обеспечить лучшую жизнь для китайского народа. Мы не хотим ничего забирать у кого-либо", — добавил он.
По словам Лэ, Китай и США многого добились благодаря сотрудничеству за прошедшие годы: "Зачем нам отказываться от достижений такого сотрудничества?"
Ранее в этом месяце в Вашингтоне прошли торговые переговоры между США и Китаем, по итогам которых президент США Дональд Трамп заявил об "очень существенной первой фазе сделки".
Как сообщали "Вести. Экономика", Трамп согласился не проводить повышение пошлин, запланированное на 15 октября. Однако торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что президент не принял решение о пошлинах на китайский импорт, которые должны вступить в силу в декабре. Кроме того, существующие пошлины остаются в силе.
Министр торговли США Уилбур Росс в интервью телеканалу Fox Business на этой неделе заявил о приоритете "качества" сделки над сроками ее заключения, отметив, что соглашение "не обязательно должно быть подписано в ноябре".
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Экономика , Дональд Трамп
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