Киев рассчитывает на помощь от ЕС до конца года

В Киеве хотят получить второй транш помощи от ЕС до конца года

Киев рассчитывает получить второй транш макрофинансовой помощи от ЕС до конца этого года, сообщил вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба Европейский совет в июне 2018 года окончательно утвердил четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в объеме 1 миллиард евро. В декабре 2018 года Еврокомиссия предоставила Украине первый транш макрофинансовой помощи объемом 500 миллионов евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года. "Хотели бы получить (второй транш — ред.) до конца этого года. Работаем с ЕС, но там также от нашей программы с МВФ зависит", — написал Кулеба в Twitter в понедельник.

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