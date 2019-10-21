Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.81
$
63.94
71.00
71.22
Прогноз
28.10 – 04.11
$
64.50
71.60
Индексы и котировки Brent
58.68
+0.24 Золото
1485.17
+0.01 РТС
1365.14
+0.17
Динамика валют
EUR / USD
21.10
1.1151
+0.0180
07.10
1.0971
17.10
07.10
25.09

В Киеве хотят получить второй транш помощи от ЕС до конца года 

РИА Новости 3 часа назад
Киев рассчитывает на помощь от ЕС до конца года
Фото: РИА Новости
Киев рассчитывает получить второй транш макрофинансовой помощи от ЕС до конца этого года, сообщил вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Европейский совет в июне 2018 года окончательно утвердил четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в объеме 1 миллиард евро. В декабре 2018 года Еврокомиссия предоставила Украине первый транш макрофинансовой помощи объемом 500 миллионов евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года.
"Хотели бы получить (второй транш — ред.) до конца этого года. Работаем с ЕС, но там также от нашей программы с МВФ зависит", — написал Кулеба в Twitter в понедельник.
В ПФР рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
Последние новости
Газ из США: Киев обрадовался, да не тут-то было Газ из США: Киев обрадовался, да не тут-то было Шведский экономист: в 2024 году Россия развалится или развалит мир Шведский экономист: в 2024 году Россия развалится или развалит мир В Подмосковье нашли тела депутата и ее родных, убитых в 2012 году В Подмосковье нашли тела депутата и ее родных, убитых в 2012 году
Экономика , Дмитрий Кулеба , ЕС , Международный валютный фонд , Европейский совет , Еврокомиссия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Госдуме заинтересовались стоимостью авиаперевозок
В Госдуме заинтересовались стоимостью авиаперевозок
В России может подорожать водка
В России может подорожать водка1
Аэропорт Жуковский подключен к системе tax free
Аэропорт Жуковский подключен к системе tax free
«Все в порядке»: Медведев дал оценку экономике России
«Все в порядке»: Медведев дал оценку экономике России14
«Регуляторная гильотина»: что мешает российскому бизнесу
«Регуляторная гильотина»: что мешает российскому бизнесу1
Видео
«Газпром» назвал условия транзита газа через Украину
01:57
«Газпром» назвал условия транзита газа через Украину
Рынки Компании
В России изменится порядок поверки счетчиков
02:54
В России изменится порядок поверки счетчиков
Личный счет
Неожиданный рост: как разбогатели россияне
05:00
Неожиданный рост: как разбогатели россияне
Личный счет Статьи
Украина нашла хитрый способ не платить России и сэкономить
06:08
Украина нашла хитрый способ не платить России и сэкономить
Рынки Компании
Россиянам предложат новый способ оплаты ЖКХ
00:35
Россиянам предложат новый способ оплаты ЖКХ
Личный счет
Российская экономика неожиданно разогналась
03:44
Российская экономика неожиданно разогналась
Экономика
«Победа» резко повысит цены в России
00:31
«Победа» резко повысит цены в России
Компании Другое
Названа главная проблема в контрактах по газу с Украиной
01:57
Названа главная проблема в контрактах по газу с Украиной
Компании Экономика
Парадокс: цены снижаются, но россияне не чувствуют
03:26
Парадокс: цены снижаются, но россияне не чувствуют
Личный счет Статьи
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
00:42
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение