Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.81
$
64.00
71.00
71.22
Прогноз
28.10 – 04.11
$
63.87
70.99
Индексы и котировки Brent
59.02
+0.15 Золото
1484.14
+0.05 РТС
1365.14
+0.17
Динамика валют
EUR / USD
21.10
1.1150
+0.0179
07.10
1.0971
17.10
07.10
25.09

Сербия будет увеличивать объемы закупок газа в России, заявил Вучич 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Сербия увеличит закупки газа в России
Фото: РИА Новости
Сербия будет увеличивать объемы закупок газа в России, а также дополнительно расширять подземное газохранилище "Банатский двор" с помощью Газпрома, заявил президент страны Александр Вучич.
В настоящее время на территории Сербии ведется строительство трубопровода от границы с Болгарией до Венгрии, по которому, как ожидается, пойдет газ из "Турецкого потока". Речь идет о ветке протяженностью 402 километра пропускной способностью 12,87 миллиарда кубометров в год. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе визита в Белград в минувшую субботу выразил надежду, что строительство газопровода "Турецкий поток" завершится к началу 2020 года.
"Что бы мы и как ни делали с Россией, это им (на Западе — ред.) мешает. И виньяк (сербский коньяк), который мы продаем, и газ, который закупаем. На последней встрече на Западе, на конференции Вышеградской группы (Венгрия, Польшая, Словакия, Чехия) в Праге, я им при журналистах сказал: "Чего вы от нас хотите? Чтобы мы покупали газ вдвое дороже, чтобы продемонстрировать кому-то лояльность против России?" — заявил Вучич агентству Sputnik.
По его словам, предлагаемые Западом ограничения, например на процентное содержание в природном газе метана, не отвечают интересам Сербии, "потому что нам подходит российский газ с высоким процентом метана".
"Я сказал им: можете сменить меня завтра, вы очень мощные. Но платить вместо 1,5 миллиарда или 2 миллиардов 3 или 4 миллиарда, отнимать на это деньги у пенсионеров, зарплаты у работников и медицинских сестер, чтобы вы нас похвалили, похлопали по плечу, мне такое не приходит в голову", — отметил сербский лидер.
"То, над чем мы работали с РФ и (главой Газпрома) Алексеем Миллером — подземное газохранилище "Банатский двор". Мы должны его расширить, нам мало объема в 450 миллионов кубометров. Есть проект расширения на 750 миллионов кубометров, но мы должны размышлять о резком подъеме промышленности Сербии и увеличить это до 2 или 3 миллиардов кубометров", — подчеркнул Вучич.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
В ПФР рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
Последние новости
Газ из США: Киев обрадовался, да не тут-то было Газ из США: Киев обрадовался, да не тут-то было Шведский экономист: в 2024 году Россия развалится или развалит мир Шведский экономист: в 2024 году Россия развалится или развалит мир В Подмосковье нашли тела депутата и ее родных, убитых в 2012 году В Подмосковье нашли тела депутата и ее родных, убитых в 2012 году
Комментарии
Экономика , Компании , Дмитрий Медведев , Алексей Миллер , Александр Вучич , Газпром , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России вошли в моду десятиметровые квартиры
В России вошли в моду десятиметровые квартиры
Назван лидер по прямым инвестициям в экономику России
Назван лидер по прямым инвестициям в экономику России1
В Госдуме заинтересовались стоимостью авиаперевозок
В Госдуме заинтересовались стоимостью авиаперевозок1
Найден самый молодой ипотечник Москвы
Найден самый молодой ипотечник Москвы
В России может подорожать водка
В России может подорожать водка3
Видео
«Газпром» назвал условия транзита газа через Украину
01:57
«Газпром» назвал условия транзита газа через Украину
Рынки Компании
В России изменится порядок поверки счетчиков
02:54
В России изменится порядок поверки счетчиков
Личный счет
Неожиданный рост: как разбогатели россияне
05:00
Неожиданный рост: как разбогатели россияне
Личный счет Статьи
Украина нашла хитрый способ не платить России и сэкономить
06:08
Украина нашла хитрый способ не платить России и сэкономить
Рынки Компании
Россиянам предложат новый способ оплаты ЖКХ
00:35
Россиянам предложат новый способ оплаты ЖКХ
Личный счет
Российская экономика неожиданно разогналась
03:44
Российская экономика неожиданно разогналась
Экономика
«Победа» резко повысит цены в России
00:31
«Победа» резко повысит цены в России
Компании Другое
Названа главная проблема в контрактах по газу с Украиной
01:57
Названа главная проблема в контрактах по газу с Украиной
Компании Экономика
Парадокс: цены снижаются, но россияне не чувствуют
03:26
Парадокс: цены снижаются, но россияне не чувствуют
Личный счет Статьи
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
00:42
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение