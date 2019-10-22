Стали известны подробности новой пенсионной системы

В рамках новой пенсионной системы добровольные отчисления граждан будут страховаться государством. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в Минэкономразвития и главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова

Предполагается, что в рамках новой пенсионной системы государство будет страховать как пенсионные накопления, отчисляемые работодателем, так и добровольные отчисления граждан и инвестиционный доход по ним в размере до 1,4 миллиона рублей. Заниматься этим будет Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Московской биржи и занимающийся хранением и учетом прав на ценные бумаги.

Опрошенные изданием эксперты указывают, что роль оператора системы, которым станет НРД, крайне важна, поскольку он будет учитывать все места работы человека за жизнь и работодателей, совершавших пенсионные накопления.