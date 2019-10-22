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Россия, Евросоюз и Украина провели консультации по газу 

Вести Экономика + ещё 2 1 час назад
Россия, ЕС и Украина провели консультации по газу
Фото: EPA
Россия, Украина и Евросоюз провели технические консультации перед подготовкой к встрече на министерском уровне, которая должна состояться 28 октября, сообщила пресс-служба украинской компании "Нафтогаз".
"Украина, Европейская комиссия и Российская Федерация провели технические консультации в рамках подготовки к следующему этапу трехсторонних переговоров о транзите российского газа после 1 января 2020 года. Встреча состоялась в понедельник в Брюсселе", — говорится в сообщении.
Сообщается, в ходе встречи стороны обсудили подписание соглашения о взаимодействии между операторами газотранспортных систем (ГТС) Украины и России, а также методику тарифообразования при транспортировке газа и прогресс Украины в создании независимого оператора ГТС.
Ранее вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович сообщил в Брюсселе, что следующий раунд трехсторонних консультаций по газу в формате Россия — ЕС — Украина пройдет 28 октября.
В свою очередь глава Минэнерго РФ Александр Новак отмечал, что необходимо понять статус развития тех договоренностей, которые были достигнуты на последней трехсторонней встрече 19 сентября, и посмотреть, насколько Украина продвинется по имплементации европейского законодательства.
Как писали "Вести. Экономика", 19 сентября представители России, Евросоюза и Украины провели в Брюсселе трехсторонние переговоры, основной темой которых было продление контракта на транзит газа из РФ в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС).
Встреча продлилась 40 минут. По словам Александра Новака, консультации прошли конструктивно. Конкретные объемы прокачки газа через Украину не обсуждались, были затронуты только правовые вопросы. Стороны договорились продолжить консультации по газу через месяц.
Стороны также заявили, что продолжение транзита через Украину и поставок российского газа в Европу возможно практически при любом сценарии, а на самый "черный день" "Газпром", Украина и потребители в Европе закачают рекордные объемы газа в подземные хранилища.
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Комментарии
Экономика , Александр Новак , Марош Шефчович , Нафтогаз , Газпром , ЕС , Еврокомиссия , Минэнерго
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