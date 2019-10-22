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Минсельхоз оценил ценовую ситуацию на российском рынке гречневой крупы 

РИА Новости + ещё 9 52 минуты назад
Минсельхоз оценил ситуацию с ценами на гречку
Фото: РИА Новости
Минсельхоз считает, что цены на гречку в России стабильны, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Во вторник исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков сообщил РИА Новости, что отпускные и оптовые цены на гречку в России в октябре демонстрируют заметный рост. В рознице эта тенденция уже начала проявляться и с ноября будет еще более ощутимой, считает он.
"Ценовая ситуация на рынке гречневой крупы стабильна. В сентябре 2019 года отмечен незначительный рост оптовых цен на гречневую крупу. По данным Росстата, средняя цена сельхозпроизводителей 13,6 рубля за килограмм, что свидетельствует о восстановлении цен к уровню предыдущих лет, что позволит производителям выйти на уровень рентабельности", — сообщили в пресс-службе.
Валовые сборы гречихи в разные годы заметно различаются из-за урожайности, которая в свою очередь зависит от погодных условий, пояснили в ведомстве. Так, например, в 2017 году в России собрали рекордный урожай — более 1,5 миллионов тонн гречихи. Это отразилось на ценах: в январе того же года средняя максимальная цена у сельхозпроизводителей составляла 25,9 рубля за килограмм, после чего она упала до 6,2 рубля.
По итогам 2019 года Минсельхоз ожидает получить урожай на уровне среднемноголетних показателей — около 750 тысяч тонн.
Выращивание гречихи ведется в 49 субъектах России. На шесть регионов-лидеров приходятся 75% валового сбора. Это Алтайский край, Республика Башкортостан, Оренбургская, Курская, Воронежская и Орловская области.
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Экономика , Дмитрий Востриков , Минсельхоз , РИА Новости
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