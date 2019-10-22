Кремль прокомментировал данные о доходах россиян

Песков переадресовал ученым вопрос о данных Росстата о благополучии россиян

Исследования Росстата о количестве людей, которые могут позволить себе покупать только продукты и одежду, необходимо изучить ученым и социологам, при этом к подобным данным нужно относиться аналитически, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник.

Согласно данным Росстата, основанным на оценке домашними хозяйствами своего финансового положения, почти половине россиян (49,4%) хватает денег только на еду и одежду, в первом квартале текущего года этот показатель был 49,2%.

"Нужно очень аналитически относиться к подобным сообщениям, с нашей точки зрения. Давайте не будем забывать, что буквально несколько месяцев тому назад мы с вами видели аналогичную информацию про обувь и так далее. Откуда берутся эти данные? Трудно понять. Тогда вроде много людей обувь не могли себе купить, теперь могут купить, поэтому, если это все сопоставить, иногда это часто трудно объяснить, и возможно объяснить, наверное, только с научной, социологической точки зрения. Вот, наверное, лучше чтобы социологи и ученые это объясняли", — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, доволен ли Кремль динамикой показателей Росстата, которая свидетельствует о том, что количество людей, которые могут позволить себе покупку еды и одежды, увеличилось на 0,2% в сравнении с прошлым кварталом.

В начале апреля в СМИ со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат) появилась информация о том, что около трети российских семей не имеют денег на приобретение обуви по сезону. В ответ на это пресс-секретарь президента заявил, что не понимает, откуда у Росстата информация. После в Кремле сочли разъяснения по данной теме скорее академическими, а не прикладными.