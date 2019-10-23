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Сенат Бразилии одобрил пенсионную реформу 

Российская Газета
Сенат Бразилии одобрил пенсионную реформу
Фото: REUTERS/Adriano Machado
Пенсионная реформа была принята на пленарном заседании верхней палаты бразильского парламента. "За" проголосовали 60 сенаторов при необходимых 49 голосах, "против" — 19.
За восемь месяцев, которые проект реформы находился в Национальном Конгрессе, он подвергся заметным изменениям, но смог сохранить свой первоначальный дух. Вместо запланированных правительством триллиона бразильских реалов (около 250 миллиардов долларов) после всех правок новая пенсионная система поможет влить в экономику страны дополнительные 800 миллиардов реалов (около 200 миллиардов долларов) в течение ближайших десяти лет.
Согласно реформе, минимальный возраст выхода на пенсию устанавливается в 65 лет для мужчин и 62 — для женщин (ранее составлял 65 и 60 лет соответственно). Рабочий стаж должен быть не менее 15 лет для женщин и 20 лет для мужчин (ранее 15 лет для всех).
Величина пенсии будет зависеть от официальной заработной платы и трудового стажа. При соответствии минимальным требованиям пенсионное обеспечение будет составлять 60 процентов от зарплаты. Работник, мечтающий о сохранении своего уровня жизни после выхода на пенсию, должен будет иметь трудовой стаж не менее 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин.
Реформа также вводит прогрессивную шкалу пенсионных отчислений. Граждане, получающие менее 250 долларов в месяц, что соответствует минимальному размеру оплаты труда, должны будут отчислять в Национальный институт социального страхования 7,5 процента своей зарплаты. Максимальный уровень в 22 процента от заработной платы устанавливается для тех, чей доход превышает десять тысяч долларов.
Из-за того, что пенсионная реформа в Бразилии утверждается как поправка к конституции, она вступит в силу только после ее официального обнародования Национальным Конгрессом. Это должно произойти на специальной сессии Сената, в которой также примут участие президент Болсонаро и председатель палаты депутатов Родриго Майа. Дата этой сессии пока не определена.
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