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Большинству банков мира пообещали крах 

Lenta.ru 32 минуты назад
Большинству банков мира пообещали крах
Фото: ТАСС
Мировой финансовый кризис могут не пережить порядка 60 процентов банков. Чтобы справиться с ситуацией, им придется менять модель. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании McKinsey.
Большинство проблемных банков, полагают аналитики, находится в Европе и странах Азии. Они хуже других готовы к реакции на современные вызовы. При этом успешный опыт прохождения предыдущих кризисов, какой имеется у авторитетных финансовых организаций, не получится распространить на нынешнюю ситуацию.
Эксперты призывают банки брать пример с технологических компаний, таких как американский Amazon и китайская Ping. Они переманивают клиентов за счет новых предложений в наиболее прибыльных сферах. Например, обращают особое внимание на эквайринг, который традиционно приносил хороший доход банкам.
И в дальнейшем, отмечают аналитики, технологический разрыв будет нарастать. Компании финтеха тратят на развитие технологий в среднем более 70 процентов, в то время как у банков инновации занимают около 35 процентов бюджета. Также в McKinsey признали важным процесс укрупнения банков — иначе невозможно победить в технологической гонке.
Впрочем, говорится в материале, неизбежность финансового кризиса пока под вопросом. Но в любом случае, сейчас у банков осталось немного времени, чтобы переосмыслить собственные модели и приспособиться.
В сентябре в Deutsche Bank заявили, что политика снижения и без того отрицательных ставок по депозитам Европейского центробанка (ЕЦБ) — с сентября она достигла отметки минус 0,5 процента — может привести к краху всей финансовой системы Европы.
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Комментарии
Экономика , Amazon , ДОЙЧЕ Банк , ЕЦБ
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