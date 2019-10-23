Большинству банков мира пообещали крах

Мировой финансовый кризис могут не пережить порядка 60 процентов банков. Чтобы справиться с ситуацией, им придется менять модель. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании McKinsey.

Большинство проблемных банков, полагают аналитики, находится в Европе и странах Азии. Они хуже других готовы к реакции на современные вызовы. При этом успешный опыт прохождения предыдущих кризисов, какой имеется у авторитетных финансовых организаций, не получится распространить на нынешнюю ситуацию.

Эксперты призывают банки брать пример с технологических компаний, таких как американский Amazon и китайская Ping. Они переманивают клиентов за счет новых предложений в наиболее прибыльных сферах. Например, обращают особое внимание на эквайринг, который традиционно приносил хороший доход банкам.

И в дальнейшем, отмечают аналитики, технологический разрыв будет нарастать. Компании финтеха тратят на развитие технологий в среднем более 70 процентов, в то время как у банков инновации занимают около 35 процентов бюджета. Также в McKinsey признали важным процесс укрупнения банков — иначе невозможно победить в технологической гонке.

Впрочем, говорится в материале, неизбежность финансового кризиса пока под вопросом. Но в любом случае, сейчас у банков осталось немного времени, чтобы переосмыслить собственные модели и приспособиться.