В России может начаться новая приватизация, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», в Лондоне прошел инвестиционный форум Московской биржи и «Ренессанс Капитала». Среди прочих в нем поучаствовал заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
По итогам форума «Ренессанс Капитал» подготовил отчет. В нем сказано, что Минфин выступает за сокращение доли государства до 50% во всех компаниях, кроме оборонных, в некоторых — до 25% или даже нуля.
Экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец подтвердила РБК, что Алексей Моисеев озвучил такую позицию министерства. Сам Моисеев отказался от комментариев.
Согласно подсчетам Росстата, на 1 января 2019 года доля государства превышает 50% в 442 акционерных обществах, что на 9,4% меньше, чем было за год до того. Полностью ему принадлежат такие компании, как РЖД, «Дом.рф», «Совкомфлот» и «Роснефтегаз», по большей части — ВТБ, «Россети», «Россельхозбанк» и, например, «Транснефть».