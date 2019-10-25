Удар по рублю: ЦБ может резко понизить ставку

Банк России может резко понизить учетную ставку — до 6,5%

Центробанк 25 октября может снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 6,5%, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Это связано с тем, что инфляция в стране замедляется и находится уже ниже 4%. Однако в результате решения ЦБ иностранцы будут охотнее выходить из российских бумаг. Это может привести к тому, что курс доллара вырастет до 67,5 рубля.

Совет директоров Банка России 25 октября обсудит вопрос снижения ключевой ставки. ЦБ может уменьшить ее сразу на 50 б.п до 6,5% на фоне замедляющейся инфляции, считают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.

Так, по последним данным, уровень инфляции стабилизировался в районе 3,9%.

В октябре рост цен, по прогнозам, замедлится до 3,8%, а по итогам 2019 года инфляция может сдвинуться и вовсе в сторону нижней границы прогноза — 3,2-3,5%, комментирует главный аналитик дирекции стратегии и проектов развития ПСБ Денис Попов

Сейчас ставка ЦБ находится на уровне 7%. За год она снизилась на 75 б.п. Банк России, начиная с июня, три раза «резал» ставку на 25 б.п.

Аналитики финансового рынка ожидают, что ЦБ и на этот раз примет решение о снижении ставки, причем сразу на 50 б.п. Так считает, в частности, эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Главный экономист инвестбанка Sberbank CIB Антон Струченевский также называет возможным после этого решения 25 октября еще одно понижение ставки в этом году — опять на 50 б.п., до 6%. Впрочем, дальше ставка может оставаться неизменной минимум полгода.

Если же в первой половине 2020 года внешний фон останется относительно спокойным, а инфляция все еще низкой, то ЦБ, по мнению Струченевского, может уменьшить ставку на 25 б.п. в сентябре и декабре следующего года, доведя ее до 5,5%.

О том, что ставку могут сильно снизить, предупреждали ранее в ЦБ.

Как отмечала недавно председатель Банка России Эльвира Набиуллина , Банк России «может действовать более решительно» в отношении снижения ключевой ставки.

Свое заявление она сделала после выхода сентябрьских данных по инфляции. Согласно им, быстрое замедление роста цен происходит под влиянием не только временных осенних факторов.

Это вызвано тем, что в сентябре традиционно дешевеют овощи. Другая причина — слабый спрос на товары и услуги со стороны населения. Об этом сигнализирует замедление роста цен на базовые компоненты услуг и непродовольственные товары длительного потребления.

То есть у людей в целом на руках остается все меньше денег, которые они могут потратить на покупку товаров и услуг. В результате цены не растут.

Это борьба с инфляцией по так называемому «китайскому сценарию», когда рост цен сдерживается не за счет того, что в экономике все хорошо, а от того, что покупатель не может позволить себе пойти в магазин за товарами, поясняли ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Между тем снижение процентной ставки сразу на 50 б.п. при текущих экономических условиях можно считать достаточно резким и рискованным шагом, полагает Гасанов. По его словам, подобные «оптимистичные» решения можно смело предпринимать лишь в том случае, если есть полная уверенность в росте экономики страны. По факту же ситуация обстоит гораздо сложнее — реальная инфляция в стране намного выше и не укладывается в рамки, заложенные ЦБ.

При этом снижение ключевой ставки приведет и к уменьшению доходности российских госбумаг — ОФЗ (облигаций федерального займа). А это понизит интерес к ним иностранных инвесторов.

Сейчас доходность наших десятилетних бумаг находится на уровне 6,5% годовых, бонды США на такой же срок дают доходность всего 1,75%, а облигации Германии торгуются с отрицательной доходностью — минус 0,394%.

Как отмечает старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич , трех— и пятилетние ставки ОФЗ уже находятся вблизи минимальных уровней, которых они достигли в 2013 году.

Если ставка понижается и привлекательность размещения денег в наши облигации падает, значит, иностранцы снизят объемы своих покупок наших активов. А это может болезненно сказаться на рубле, так как международные инвесторы, продавая бумаги, номинированные в нашей валюте, покупают на рубли доллары— и выводят свои активы из страны.

С учетом этого в декабре рубль может вернуться в диапазон 65-67,5 рубля за $1, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Сейчас курс доллара составляет 63,8 рубля.

Напомним, в январе-сентябре 2019 года отток капитала из России уже составил $24,9 млрд

При этом в связи с решением ЦБ также стоит ожидать снижения ставок по кредитам и вкладам в среднем на 1,5%, уверен Гасанов.

Доходность по депозитам после уменьшения ставки ЦБ, как правило, падает в тот же день. А вот на уменьшение ставок по кредитам банки идут «со скрипом», всеми силами желая не упустить прибыль и выдумывая новые нагрузки к выдаваемым займам, типа платных страховок, взимания денег за смс-оповещение о том, что приближается день платежа, и прочих ухищрений.