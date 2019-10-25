Запасы газа на Украине достигли максимума

Запасы газа в хранилищах Украины достигли максимального за 10 лет объема

Запасы газа в хранилищах Украины достигли 21,6 млрд куб. м, что является самым большим показателем за последние 10 лет. Об этом сообщила в пятницу компания "Нафтогаз Украины".

"Украина увеличила объемы газа в подземных хранилищах (ПХГ) до 21,6 млрд куб. м, что на 4,5 млрд куб. м превышает прошлогодний показатель на ту же дату, — отмечается в сообщении компании. — Такие запасы газа в хранилищах являются рекордными за последние 10 лет и гарантируют стабильное прохождение отопительного сезона".

Закачка газа в ПХГ продолжается, добавили в "Нафтогазе"

Глава компании Андрей Коболев в конце сентября заявил, что объем запасов топлива в ПХГ на Украине превысил 20 млрд куб. м, что должно свидетельствовать об успешной подготовке к зиме. Ранее он также заявлял, что "Нафтогаз" намерен закачать дополнительные объемы газа в ПХГ на случай прекращения "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года.