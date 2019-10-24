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Сечин заявил об угрозе мировой рецессии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Сечин заявил об угрозе мировой рецессии
Фото: РИА Новости
Мировая экономика в первый раз в истории столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, которые могут спровоцировать глобальную рецессию, заявил глава Роснефти Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Вероне.
«Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США с Китаем, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти», — сказал Сечин, передает РИА «Новости».
По его словам, все эти факторы отмечаются на фоне ослабления денежно-кредитной политики и снижения ставок центральными банками крупнейших экономик мира.
Сечин напомнил, что за последний год прогнозы роста мировой экономики и торговли были пересмотрены и снижены на 0,2-0,4 процентных пункта. Ослабление своих валют или снижение процентных ставок произошло в Индии, Таиланде, Новой Зеландии и Китае, который США обвиняют в валютных манипуляциях.
«Дальнейшие шаги по ослаблению национальных валют увеличивают вероятность глобальной валютной войны с крайне непредсказуемыми последствиями», — добавил Сечин.
Ранее Сечин заявил, что Россия остается крупнейшим и самым надежным поставщиком энергоресурсов в Европу и имеет все возможности сохранить этот статус.
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Комментарии3
Экономика , Игорь Сечин , Роснефть , РИА Новости
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