Путин пошутил о России в рейтинге Doing Business

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Путин шутливо прокомментировал повышение позиции России в рейтинге Doing Business 

ТАСС 59 минут назад
Президент России Владимир Путин в шутку прокомментировал повышение позиции РФ в рейтинге Doing Business, где Россия заняла 28 место, на котором прежде находился Маврикий. На эту тему он пошутил на саммите Россия — Африка, комментируя выступление и.о президента Республики Маврикий Парамасивума Пиллая Вьяпури.
"Вы ведете себя нескромно, — смеясь сказал Путин. — Вы с 28 места в рейтинге Doing Business переместились на 13, а Россия с 31 как раз на 28, мы заняли ваше место".
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место. В прошлом рейтинге результат России был на три ступени ниже — 31-е место из 190. В этом году Всемирный банк учел три реформы, которые были проведены в России. Так, было ускорено подключение предприятий к системе электроснабжения, в том числе за счет создания специализированных отделов по подключению по принципу "единого окна". Также РФ усилила защиту миноритарных инвесторов, потребовав большей корпоративной прозрачности, и упростила налоговые условия за счет сокращения сроков возврата налога на добавленную стоимость. Позитивное влияние на упрощение налогового учета оказало и дальнейшее совершенствование программного обеспечения предприятий 1C, считает Всемирный банк.
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Комментарии125
Экономика , Видео , Владимир Путин , Всемирный Банк
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