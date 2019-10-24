Россия и Африка договорились на сотни миллиардов рублей

На форуме «Россия — Африка», проходящем в Сочи 23-24 октября, стороны подписали соглашений и меморандумов на общую сумму 800 миллиардов рублей. Об этом на пресс-конференции рассказал советник президента России Антон Кобяков . При этом он отметил, что сумма может возрасти, передает ТАСС.

По словам Кобякова, в настоящий момент известно о более чем 50 соглашениях. Часть из них на сумму более 2,5 миллиарда долларов заключило Международное агентство суверенного развития (МАСР), которое теперь станет консультантом правительств Нигера, Гвинеи и Демократической Республики Конго.

Главой наблюдательного совета МАСР является бизнесмен Константин Малофеев . Во время своего выступления на форуме он призвал Африку снизить зависимость от западных финансовых институтов, в том числе от Международного валютного фонда (МВФ). Это, по его мнению, позволит удвоить суммарный ВВП африканских стран.

Также российские компании и ряд стран континента подписали соглашение о механизме финансовой поддержки торговых сделок. Он предусматривает выдачу кредитов объемом пять миллиардов долларов на покупку российских товаров.

В форуме в Сочи приняли участие более 40 глав государств и более 120 министров. Всего на встречу собрались более шести тысяч участников. Следующий подобный форум предполагается провести через 2,5-3 года.