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Россия и Африка договорились на сотни миллиардов рублей 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
Россия и Африка договорились на сотни миллиардов рублей
Фото: РИА Новости
На форуме «Россия — Африка», проходящем в Сочи 23-24 октября, стороны подписали соглашений и меморандумов на общую сумму 800 миллиардов рублей. Об этом на пресс-конференции рассказал советник президента России Антон Кобяков. При этом он отметил, что сумма может возрасти, передает ТАСС.
По словам Кобякова, в настоящий момент известно о более чем 50 соглашениях. Часть из них на сумму более 2,5 миллиарда долларов заключило Международное агентство суверенного развития (МАСР), которое теперь станет консультантом правительств Нигера, Гвинеи и Демократической Республики Конго.
Главой наблюдательного совета МАСР является бизнесмен Константин Малофеев. Во время своего выступления на форуме он призвал Африку снизить зависимость от западных финансовых институтов, в том числе от Международного валютного фонда (МВФ). Это, по его мнению, позволит удвоить суммарный ВВП африканских стран.
Также российские компании и ряд стран континента подписали соглашение о механизме финансовой поддержки торговых сделок. Он предусматривает выдачу кредитов объемом пять миллиардов долларов на покупку российских товаров.
В форуме в Сочи приняли участие более 40 глав государств и более 120 министров. Всего на встречу собрались более шести тысяч участников. Следующий подобный форум предполагается провести через 2,5-3 года.
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Комментарии6
Экономика , Константин Малофеев , Антон Кобяков , Международный валютный фонд , ИТАР-ТАСС
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