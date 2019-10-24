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Глава ВТБ Костин заявил о наступлении санкционной паузы 

РИА Новости + ещё 1 54 минуты назад
Костин заявил о наступлении санкционной паузы
Фото: РИА Новости
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что, по его мнению, сейчас наступила санкционная пауза, и выразил надежду на появление "подвижек", которые позволят снять или облегчить санкции.
"Сейчас какая-то такая санкционная пауза наступила, надеюсь, что мы в ближайшее время не увидим усиления санкционного давления на нас, возможно, будут какие-то "подвижки", которые позволят европейским странам принимать какие-то меры по снятию, облегчению санкций", — сказал глава ВТБ в интервью телеканалу "Россия 24"
ВТБ с 2014 года находится под секторальными санкциями США и ЕС, которые ограничивают для него привлечение финансирования.
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Экономика , Другое , Андрей Костин , Банк ВТБ , ЕС
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