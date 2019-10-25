Рекордное количество поношенной одежды привезли в Россию

Федеральная таможенная служба сообщила, что в 2018 году в Россию импортированы 38 миллионов килограммов секонд-хенда.

Причин бума торговли одеждой с чужого плеча несколько: это и снижение уровня жизни россиян, и высокий курс доллара, и растущий интерес к бюджетным маркам, и тренд на разумное потребление. Исследование Fashion Consulting Group показало, что в 2018 году рынок новой одежды, аксессуаров и обуви в России не вырос, оставшись на уровне 2,36 трлн рублей, пишет Газета.ру.

Ввезённые в Россию в 2018 году вещи стоили закупщикам $116,8 млн, а в 2019 году ввоз составил 18,4 млн кг на сумму $47,4 млн Для сравнения, в 2017 году в Россию импортировали на миллион килограммов одежды секонд-хенд меньше, но на $20 млн дороже. То есть, либо российские продавцы договорились с зарубежными партнёрами о выгодных условиях, либо стали закупать вещи подешевле.

Больше всего поношенных вещей ввезли в Россию из Германии, Бельгии и Нидерландов. В 2019 больше импортируют из Бельгии, но это может измениться по итогам целого года.

Как писал News.ru ранее, агентство Data Insight и сервис объявлений «Авито» провели совместное исследование и выяснили, что продажи между частными продавцами в Интернете выросли почти вдвое и мужчины продают больше, чем женщины. Сейчас объём продаж между частными лицами на интернет-площадках составляет 568 млрд рублей.