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Экономисты отметили «избыточный оптимизм» бюджета РФ 

News.ru 1 час назад
Отмечен «избыточный оптимизм» бюджета РФ
Фото: globallookpress.com
Российские экономисты раскритиковали проект бюджета на 2020–2022 годы за излишний оптимизм экономического прогноза. Перед принятием документа Госдумой в первом чтении свои заключения, в частности, готовили РАНХиГС и Институт Гайдара, МГУ, НИУ ВШЭ и Финансовый университет при правительстве.
Их отзывы проанализировал РБК.
Издание отмечает, что эксперты считают излишне оптимистичными некоторые ожидания, заложенные в документ. В частности, речь идёт о том, что базовый вариант макроэкономического прогноза на 2020–2022 годы, на основе которого сформирован бюджет, предусматривает рост ВВП в 2020 году на 1,7% и на 3,1–3,2% в последующие годы. По мнению экспертов, цифры выглядят нереальным на фоне ожидаемого замедления внешнего спроса и снижения темпов роста потребительского кредитования с 24 до 4%.
Ранее News.ru сообщал, что Госдума в первом чтении приняла проект федерального бюджета на 2020–2022 годы. Документ свёрстан с учётом профицита в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП — в 2021-м и 0,2% ВВП — в 2022 году. По словам министра финансов Антона Силуанова, бюджет составлен исходя из стоимости нефти в $42 за баррель. Чиновник назвал проект сбалансированным. В свою очередь глава Счётной палаты Алексей Кудрин отметил, что не видит больших рисков по доходам.
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Экономика , Прогноз эксперта , Алексей Кудрин , МГУ , Госдума , Счетная палата , ВШЭ , Финансовый университет , РАНХиГС
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