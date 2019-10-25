Отмечен «избыточный оптимизм» бюджета РФ

Экономисты отметили «избыточный оптимизм» бюджета РФ

Их отзывы проанализировал РБК.

Издание отмечает, что эксперты считают излишне оптимистичными некоторые ожидания, заложенные в документ. В частности, речь идёт о том, что базовый вариант макроэкономического прогноза на 2020–2022 годы, на основе которого сформирован бюджет, предусматривает рост ВВП в 2020 году на 1,7% и на 3,1–3,2% в последующие годы. По мнению экспертов, цифры выглядят нереальным на фоне ожидаемого замедления внешнего спроса и снижения темпов роста потребительского кредитования с 24 до 4%.