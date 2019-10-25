Отмечен «избыточный оптимизм» бюджета РФ

Российские экономисты раскритиковали проект бюджета на 2020–2022 годы за излишний оптимизм экономического прогноза. Перед принятием документа Госдумой в первом чтении свои заключения, в частности, готовили РАНХиГС и Институт Гайдара, МГУ, НИУ ВШЭ и Финансовый университет при правительстве.
Их отзывы проанализировал РБК.
Издание отмечает, что эксперты считают излишне оптимистичными некоторые ожидания, заложенные в документ. В частности, речь идёт о том, что базовый вариант макроэкономического прогноза на 2020–2022 годы, на основе которого сформирован бюджет, предусматривает рост ВВП в 2020 году на 1,7% и на 3,1–3,2% в последующие годы. По мнению экспертов, цифры выглядят нереальным на фоне ожидаемого замедления внешнего спроса и снижения темпов роста потребительского кредитования с 24 до 4%.
Ранее News.ru сообщал, что Госдума в первом чтении приняла проект федерального бюджета на 2020–2022 годы. Документ свёрстан с учётом профицита в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП — в 2021-м и 0,2% ВВП — в 2022 году. По словам министра финансов Антона Силуанова, бюджет составлен исходя из стоимости нефти в $42 за баррель. Чиновник назвал проект сбалансированным. В свою очередь глава Счётной палаты Алексей Кудрин отметил, что не видит больших рисков по доходам.