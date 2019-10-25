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В США рассказали о процессе заключения торговой сделки с Китаем 

RT на русском 1 час назад
США раскрыли прогресс в торговой сделке с Китаем
Фото: РИА Новости
В Соединённых Штатах заявили, что американская и китайская стороны «близки к завершению» некоторой части торговой сделки между двумя странами.
Об этом сообщает AFP со ссылкой представителя по торговле США.
«США «близки к завершению» части торговой сделки с Китаем», — пишет агентство.
Ранее Пекин выразил готовность заключить торговую сделку с Вашингтоном в ближайшее время при условии равноправного диалога.
В МИД КНР при этом отметили существенный прогресс по первой части соглашения по итогам последнего раунда переговоров с США.
Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил отношения США и КНР.
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Теги:
Экономика , РИСИ , МИД , ФБА "Экономика сегодня"
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