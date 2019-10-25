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Выпуск сувенирных монет ко дню Brexit заморожен 

Мир24 + ещё 2 1 час назад
Выпуск сувенирных монет ко дню Brexit заморожен
Фото: Twitter
В Великобритании приостанавливается выпуск памятных монет, приуроченных ко дню Brexit. Возобновить его можно будет только тогда, когда станет известна точная дата, сообщают РИА «Новости».
Британское Министерство финансов объявило о заморозке выпуска монет, посвященных дню Brexit. Дело в том, что на этом дензнаке должна быть указана дата события, но она снова перенесена. Планировалось, что официально Англия покинет Евросоюз 31 октября. Но европейская сторона объявила, что готова перенести Brexit, при этом точных сроков не было названо.
Монета, посвященная Brexit, будет представлять собой железный дензнак достоинством 50 пенсов с надписью «Мир, процветание и дружба со всеми народами» и датой знакового события.
Напомним, к 31 октября 2019 года казначейство Великобритании планировало выпустить 3 млн сувенирных монет. А затем еще 7 млн в течение 2020 года. Изначально, когда планировалось, что датой Brexit станет 29 марта, тираж эксклюзивных монет должен был составить всего 10 тыс. единиц. Но позже канцлер казначейства страны Саджид Джавид решил, что монеты должны попасть в массовое обращение.
На прошлой неделе десятки тысяч британцев вышли на демонстрацию в центре Лондона с требованием провести второй референдум по Brexit.
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Теги:
Экономика , ЕС , Минфин , РИА Новости
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