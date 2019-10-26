Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований. По его словам, в декабре 2017 года он ввёл запрет на некоторые товары, поскольку был обеспокоен соблюдением на Украине интеллектуальных прав.
После повторного рассмотрения… я решил, что Украина добилась прогресса в предоставлении адекватной и эффективной защиты прав интеллектуальной собственности. Таким образом, следует возобновить режим беспошлинной торговли, — цитирует Трампа РИА Новости.
Официально запрет будет снят 1 ноября. Каких именно товаров он коснётся, пока не сообщается.
Ранее News.ru сообщал, что Конгресс США не позволил Белому дому урезать выплаты Украине. Администрация Трампа попыталась многократно сократить выплаты Киеву, предназначенные для борьбы с коррупцией. Эти меры были предусмотрены в бюджете на 2019 год, однако Конгресс отклонил проект. Власти хотели сократить финансирование с $30 млн до $13 млн Аналогичным образом руководство страны планировало поступить с другими программами для помощи Украине.