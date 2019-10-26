Трамп отчасти восстановил беспошлинную торговлю с Украиной

Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований. По его словам, в декабре 2017 года он ввёл запрет на некоторые товары, поскольку был обеспокоен соблюдением на Украине интеллектуальных прав.

После повторного рассмотрения… я решил, что Украина добилась прогресса в предоставлении адекватной и эффективной защиты прав интеллектуальной собственности. Таким образом, следует возобновить режим беспошлинной торговли, — цитирует Трампа РИА Новости.

Официально запрет будет снят 1 ноября. Каких именно товаров он коснётся, пока не сообщается.