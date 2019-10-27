Украинской экономике пообещали огромный удар

Экс-депутат Рады предрёк украинской экономике сильный удар

Экс-депутат сообщил, что на Украине разрешили покупать уголь в России.

«Это огромный вредоносный удар по энергетической безопасности нашей страны», — говорится в выступлении Мураева, опубликованном на его канале в YouTube.

Он также добавил, что в связи с этим около 50 тыс. шахтёров Украины могут лишиться работы.