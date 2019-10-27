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Экс-депутат Рады предрёк украинской экономике сильный удар 

RT на русском + ещё 4
Украинской экономике пообещали огромный удар
Фото: ТАСС
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что энергетический сектор экономики Украины ждёт удар из-за дешёвого российского угля.
Экс-депутат сообщил, что на Украине разрешили покупать уголь в России.
«Это огромный вредоносный удар по энергетической безопасности нашей страны», — говорится в выступлении Мураева, опубликованном на его канале в YouTube.
Он также добавил, что в связи с этим около 50 тыс. шахтёров Украины могут лишиться работы.
23 сентября бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что энергетическая независимость страны находится под угрозой.
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Теги:
Экономика , Евгений Мураев , Петр Порошенко , Верховная Рада
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