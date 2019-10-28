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Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса» 

ТК «Звезда» + ещё 11 2 часа назад
В России решена судьба нового налога
Фото: Anton Belitsky globallookpress
Анатолий Чубайс предложил ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников сократить выбросы углекислого газа.
Минэкономразвития исключило положения, касающиеся введения углеродного налога, взимаемого в случае превышения компаниями показателей выбросов парниковых газов. Отрицательное решение было основано на заключениях Минэнерго, Минпромторга и Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщает РБК.
В Совфеде посчитали, что налог может негативно сказаться на динамике экономического роста. Скорректированный вариант законопроекта направлен в правительство.
Идею введения углеродного налога предложил глава «Роснано» Анатолий Чубайс, как механизм регулирования выбросов парниковых газов. По словам Чубайса ставка налога на первом этапе должна была быть «символической, совсем минимальной». Но, например, «Газпрому» это обошлось бы в $8 млрд
Изначально углеродный налог был учитан в законопроекте Минэкономразвития о государственном регулировании парниковых газов, который готовится в рамках присоединения России к Парижскому соглашению о климате. Но его применение планировалось только спустя пять лет после вступления закона в силу. Теперь ведомство вернется к рассмотрению вопроса об углеродном налоге только в том случае, если Россия не достигнет целей по сокращению выбросов.
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Комментарии26 
Теги:
Экономика , Другое , Экономика России , Новые налоги , Анатолий Чубайс , Роснано , Минпромторг , Газпром , Российский союз промышленников и предпринимателей , Совет Федерации , Минэкономразвития , Минэнерго
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