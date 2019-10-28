Шуба с валенками: Европа замерзнет из-за Украины

Европейцам пора закупать шубы, валенки и шерстяные носки. Иначе этой зимой можно и замерзнуть. Украинский «Нафтогаз» и российский «Газпром» никак не могут договориться об условиях транзита российского газа. Эту проблему планируется обсудить 28 октября в Брюсселе. Но эксперты считают, что к сближению позиций стороны если и придут, то не раньше чем под католическое Рождество в конце декабря.

28 октября в Брюсселе пройдет очередной раунд переговоров по поставкам и транзиту российского газа на Украину и в Европу. Предмет переговоров, посредником на которых будет Еврокомиссия , — истекающий в конце этого года долгосрочный контракт между украинским «Нафтогазом» и российским «Газпромом».

Старый контракт заканчивается, о новом договориться не получается, а сверхновый вариант поставок газа в Европу по трубопроводу «Северный поток — 2» тоже не готов.

Удивляет формат грядущих переговоров в Брюсселе — это консультации, что уже ставит под вопрос достижение конкретных результатов. Предыдущая встреча с обсуждением газовых проблем состоялась 19 сентября, длилась всего 40 минут и не увенчалась успехом.

При этом участники однозначно оценили атмосферу этих самых консультаций как позитивную и конструктивную. Но взаимоотношения остались прохладными.

Вариантов решения проблемы три. Продлить действующий транзитный контракт на примерно тех же условиях. Заключить новый контракт на новых условиях. Не заключать никакого контракта, но организовать возможность прямых поставок российского газа европотребителям.

Позиция Еврокомиссии: никаких монопольных поставок

Выбор из этих трех вариантов отягощен тем, что Еврокомиссия требует от энергетических и нефтегазовых компаний провести так называемый «анбандлинг» (от англ. unbundling — разделение, разгруппирование). То есть ситуация (в упрощенном виде) выглядит так: поставщики энергоресурсов должны будут до конца этого года разделиться, как минимум, на две компании, отделить добычу и хранение от транспортировки (транзита) газа. Еврокомиссия сформулировала свои требования для участников европейского рынка в двух директивах: Electricity Directive 2009/72/EC и Gas Directive 2009/73/EC.

В виде закона эти требования, по сути об антимонопольном разделении бизнеса на добывающий и транспортирующий, изложены в так называемом Третьем энергопакете. Украина и ее монополист Нафтогаз» (15% всех доходов бюджета страны) обязались имплементировать эти нормы.

Более того, Еврокомиссия пытается заставить сделать то же самое и «Газпром». По крайней мере, анбандлинг требуется в тех случаях, когда газ поставляется в Европу.

Фактически ЕК предлагает перейти от долгосрочной контрактной схемы поставок газа, действующей сейчас, на спотовую (от spot — «сделка») со сроками оплаты в течение 1-3 дней.

Требования, изложенные в Третьем энергопакете, обязывают «Газпром» обеспечить доступ к своей «трубе» третьим лицам, то есть альтернативным поставщикам, которые изъявят желание снабжать газом Европу. Причем, если желающих даже нет, то часть газотранспортных мощностей все равно должна оставаться в резерве. На случай, если появится альтернативный поставщик. То есть, поставщик газа не вправе монопольно владеть трубой, даже если она является его собственностью или он является ее совладельцем.

Это требование «Газпром» уже выполняет, но не по доброй воле, а по решению Европейского арбитражного суда. Российский «Северный поток», проложенный по дну Балтийского моря, был вынужден сократить прокачку газа почти вдвое по наземному отводу своего газопровода Opal.

Позиция Украины: готовы на все, но не сейчас

В «Нафтогазе» считают бессмысленным продление действующего c «Газпромом» контракта на транзит газа. По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, новый транзитный контракт может подписать с «Газпромом» только новый независимый оператор газотранспортной системы Украины, созданный в соответствии с Третьим энергопакетом. Это компания «Магистральные газопроводы Украины» ( МГУ ), которой по процедуре анбандлинга будет передана газотранспортная система Украины.

МГУ уже создана. Но во всех переговорах по прежнему участвует «Нафтогаз».

Позиция России: невыгодно, но деваться некуда

России требование Третьего энергопакета невыгодно, рентабельность прокачки в этом случае снижается. Но пренебрегать интересами европейских потребителей невозможно, тем более нарываться на штрафы по суду и нести репутационные риски.

При этом российская сторона не исключает, что Украина не успеет выполнить нормы Третьего энергопакета до конца года, когда истекает срок действия контракта на транзит газа. 9 октября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер обсудил эту проблему с уполномоченным правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Вальдерзее. ФРГ — ключевой и наиболее лояльный к России партнер «Газпрома» в ЕС

В «Газпроме» считают так: если Украина не успевает имплементировать Третий энергопакет, то единственный вариант сотрудничества в наступающем 2020 году — проговорить возможность переходного периода и продление действующего договора на транзит газа, «адаптированного к актуальным рыночным условиям».

Экспертная оценка: «Газпрому» нужен короткий контракт

Старший директор отдела корпоративных рейтингов Fitch Ratings (Лондон) Дмитрий Маринченко считает, что «Газпром» и украинские власти при посредничестве Еврокомиссии все-таки смогут достичь компромисса и заключить новый контракт. Скорее, не на 10 лет, как хотел бы «Нафтогаз», а на среднесрочную перспективу.

«В течение ближайшего года-двух «Газпром» не сможет продолжать поставлять в Европу, как сейчас, 190 — 200 млрд кубов газа в год, отказавшись от транзита через Украину. Это время понадобится для того, чтобы достроить принимающую инфраструктуру для «Северного потока — 2 (вторая очередь газопровода Eugal, ведущего из Германию в Восточную Европу) и вторую ветку Турецкого потока», — говорит Маринченко.

По этой причине Москва не отрицает необходимость заключения краткосрочного газового контракта, на год-два.

«Газпром» не хочет связывать себя долгосрочными обязательствами по поставкам газа через Украину в ЕС — рано или поздно «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» заработают на полную мощность, и потребности Газпрома в транзите через Украину снизятся.

«Плюс неясно, как будет развиваться ситуация со спросом на российский газ. Это значит, что Газпрому сейчас сложно оценить, какие объемы ему может понадобиться прокачивать через Украину в будущем», — указывает эксперт.

Киеву же хотелось бы заключить долгосрочный контракт на условиях «бери или плати», согласно которым «Газпрому» в любом случае пришлось бы платить за прокачку контрактных объемов газа, даже если реальные объемы будет меньше.

Вопрос имплементации Третьего энергопакета является в данном случае вторичным, главный вопрос — это срок контракта, минимальные гарантированные объемы и тариф, добавляет Маринченко.

По словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, Россия в целом готова на оба варианта развития газовых отношений на 2020-й год: продлить старый контракт на год или работать по европейским правилам и покупать определенные объемы для прокачки газа по мере необходимости на аукционах, в том случае если Украина успеет привести свой газовую отрасль в соответствие с европейскими требованиями.

Но Москва точно не пойдет на то, чтобы «вешать на себя кабальные условия и гарантировать прокачку 60 или даже 90 млрд кубов газа в год, как того требует Украина, чтобы потом платить неустойки по решению Стокгольмского суда».

«Руководству «Нафтогаза» нужен долгосрочный контракт здесь и сейчас, потому что есть понимание, что после Нового года у украинской стороны уже не останется веских аргументов отстаивать свою позицию перед «Газпромом», — уверен Симонов.

Газовый след Трампа

Кроме того, у «Нафтогаза» есть риски, связанные с президентом США Дональдом Трампом. Что уж говорить, если американцы настаивают на смене руководства украинской компании, а делается это для того, чтобы навязать свой СПГ, при поддержке Польши, отмечает Симонов.

По его словам, сейчас и Россия, и Украина ничуть не сблизили свои позиции, хотя попытки договориться становятся все активнее. Скорее всего, «Нафтогазу» все-таки придется искать компромисс с «Газпромом».

«Несмотря на то, что «Нафтогаз» сделал запасы газа на зиму, но хранилища находятся на западе страны, и этот газ из хранилищ еще нужно доставить до других регионов на сотни и сотни километров. При этом технические возможности «Нафтогаза» ограничены. Если граждане Украины начнут зимой подмерзать, то даже миротворческая «формула Штайнмайера», против которой выступают националистические силы, покажется легкой заварушкой. По сравнению с тем протестом, который получит новая украинская власть, если газа зимой хватать не будет», — говорит Симонов.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому газовая война, конечно же, не нужна, и он будет вынужден сдать «Нафтогаз» даже в ущерб его интересам, прогнозируют эксперты.

Если стороны о чем-нибудь и договорятся, то это произойдет не раньше двадцатых чисел декабря, накануне католического рождества. В любом случае, нынешних запасов газа в хранилищах Европы и Украины хватит примерно на два зимних месяца. А дальше, если газовые монополисты не договорятся, европейских бюргеров спасет только шуба с валенками.